Lai uzklausītu interesentu viedokļus, SPRK organizē attālinātu uzklausīšanas sanāksmi 27.septembrī plkst.14.
Savu dalību attālinātā sanāksmē interesenti ir aicināti pieteikt, rakstot uz: līdz 2021. gada 24. septembrim. Tāpat lietotājiem ir iespēja savus priekšlikumus par iesniegto tarifu projektu sniegt elektroniski () pirms uzklausīšanas sanāksmes norises. SPRK izvērtēs gan uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktos, gan elektroniski saņemtos priekšlikumus.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes norise tiek ierakstīta un tās gaita tiek fiksēta protokolā.
"Getliņi eko" iesniegusi SPRK vērtēšanai tarifu projektu. Tas aprēķināts pie dažādām dabas resursa nodokļa likmēm. Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam dabas resursu nodokļu likme, kas tiek piemērota poligonā apglabātajam atkritumu daudzumam, šogad ir 65 eiro par tonnu, 2022.gadā - 80 eiro par tonnu, bet no 2023.gada - 95 eiro par tonnu.
Pie dabas resursu nodokļu likmes 65 eiro par tonnu spēkā esošais atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 66,55 eiro par tonnu, bet iesniegtais - 126,83 eiro par tonnu. Pie dabas resursu nodokļu likmes 80 eiro par tonnu spēkā esošais atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 72,29 eiro par tonnu, bet iesniegtais - 137,46 eiro par tonnu. Savukārt pie dabas resursu nodokļu likmes 95 eiro par tonnu spēkā esošais atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 78,04 eiro par tonnu, bet iesniegtais - 148,1 eiro par tonnu.
Jaunie tarifi attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi" no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas, izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, Olaines, Salaspils, Saulkrastu novadiem un daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām - Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagastiem.
Sanāksmē "Getliņi eko" pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK norāda, ka iesniegtais tarifu projekts var mainīties tā izskatīšanas laikā.
"Getliņi eko" ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā.
Uzņēmums reģistrēts 1997.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 6,009 miljoni eiro. Apsaimniekotāja 97,7% kapitāls pieder Rīgas domei un 2,3% - Stopiņu novada domei, liecina "Firmas.lv" informācija. "Getliņi eko" 2020.gadā strādāja ar 27,48 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 21,7% un bija 592 781 eiro.