Stājas spēkā izmaiņas elektrības sadales tarifos: kas jāzina mājsaimniecībām

Biežāk izmantotajiem pieslēgumiem izmaiņu ietekmē faktiskā mēneša maksa par pieslēguma jaudu pieaug par apmēram 0,5 līdz 2 eiro

Lai gan sadales tarifu vērtības no 1. janvāra samazinās (fiksētā daļa par 7-11%, mainīgā par 1%), vienlaikus spēkā stājas jaunā, Saeimā apstiprinātā valsts atbalsta pieeja, kas aizstāj iepriekšējo – 60% samazinājumu tarifa fiksētajai maksai visiem privātpersonu pieslēgumiem (bija spēkā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim). Līdz ar valsts atbalsta risinājuma izmaiņām veidojas tarifa fiksētās maksas – par jaudas uzturēšanu – pieaugums, salīdzinot ar līdzšinējo maksu (būs redzams februārī saņemtajos rēķinos par janvāri). Pieslēgumiem no 16A līdz 25A zemsprieguma līnijās ar "Pamata" tarifu plānu tas būs robežās no 0,44 eiro līdz 1,80 eiro (neskaitot PVN). Lielāks pieaugums būs pieslēgumiem ar 32A un lielāku jaudu, jo uz tiem netiek attiecināts jaunais valsts atbalsta risinājums.

Mainīgā maksa (zemsprieguma līnijās) par elektroenerģijas piegādi "Pamata" tarifu plānam noteikta 0,03962 eiro/kWh (neskaitot PVN).

"PAMATA-1" tarifu plāns: pamata izvēle, ko izmanto vairāk nekā 95% mājsaimniecību

Ikmēneša fiksētā maksa (par jaudas uzturēšanu) privātpersonu pieslēgumiem

Fāžu un ampēru skaits Fiksētā ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.07.2023. Fiksētā ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.01.2024. Faktiskā fiksētā ikmēneša maksa (EUR bez PVN) ar 60% samazinājumu, spēkā 01.09.-31.12.2023. Faktiskā fiksētā ikmēneša maksa (EUR bez PVN) ar valsts atbalstu 2024. gadā Līdz 1 F 16 A 6,08 5,44 2,43 3,24 1 F 20 A 7,60 6,80 3,04 3,74 1 F 25 A 9,50 8,50 3,80 4,24 1 F 32 A 12,16 10,88 4,86 10,88* 3 F 16 A 14,72 13,12 5,89 7,20 3 F 20 A 18,40 16,40 7,36 8,50 3 F 25 A 23,00 20,50 9,20 11,00 3 F 32 A 29,44 26,24 11,78 26,24* 3 F 40 A 36,80 32,80 14,72 32,80*

*Pieslēgumiem, kuriem normatīvajos aktos nav noteikts pieauguma ierobežojums, faktiskā fiksētā maksa sakrīt ar ikmēneša fiksētās maksas vērtību, kas spēkā no 01.01.2024.

Gan jaunās tarifu vērtības, gan aktuālais valsts atbalsts tiks automātiski iekļauts elektrības rēķinos – iedzīvotājiem nekādi papildu soļi nav jāveic. Cik liela būs elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu maksas daļa kopējā rēķinā par janvāri (ko klienti saņems februārī), var uzzināt, ievadot sava pieslēguma parametrus un mēneša patēriņu "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamajā tarifu aprēķina kalkulatorā.



2. "Speciālo" tarifu plānu jaunais valsts atbalsta risinājums neietekmē

"Speciālajam" tarifu plānam (zemsprieguma līnijās) ikmēneša fiksētās maksas samazinājums no 1. janvāra ir 7%–11% apmērā, salīdzinot ar vērtībām, kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā, bet mainīgā maksa par elektroenerģijas piegādi noteikta 0,15848 eiro/kWh (neskaitot PVN). "Speciālā" tarifa fiksētās maksas daļu pieauguma griestu risinājums neietekmē, jo tā jau atbilst nosacījumiem par maksimālo atļauto pieaugumu. Turklāt "Speciālais" plāns paredzēts izņēmuma gadījumiem (objektiem ar neesošu vai nullei tuvu patēriņu).

"SPECIĀLAIS-1" tarifu plāns: izvēle izņēmuma gadījumos objektiem ar minimālu vai 0 patēriņu

Ikmēneša fiksētā maksa (par jaudas uzturēšanu) privātpersonu pieslēgumiem

Fāžu un ampēru skaits Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.07.2023. Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.01.2024. Līdz 1 F 16 A 2,40 2,24 1 F 20 A 3,00 2,80 1 F 25 A 3,75 3,50 1 F 32 A 4,80 4,48 3 F 16 A 5,92 5,28 3 F 20 A 7,40 6,60 3 F 25 A 9,25 8,25 3 F 32 A 11,84 10,56 3 F 40 A 14,80 13,20

3. Izmaiņas ietekmē elektrības patēriņa apjomu, kas nosaka tarifu plāna ("Pamata" vai "Speciālais") izdevīgumu

Tarifa vērtību samazinājuma un jaunā valsts atbalsta risinājuma ietekmē no 1. janvāra mainās arī elektroenerģijas patēriņa robeža, pie kādas "Speciālais" tarifu plāns privātpersonu pieslēgumiem kļūst izdevīgāks par "Pamata" plānu. Taču jāatceras, ka "Speciālais" tarifu plāns ir izdevīgāks tikai gadījumos, kad elektroenerģijas patēriņš ir nulle vai tuvu tam (piemēram, pārdošanā izlikts dzīvoklis, kur ikdienā netiek patērēta elektroenerģija, vai vasaras māja ziemas periodā).

Tarifu plānu piemērotības izvērtējuma salīdzinošā tabula

Pieslēguma parametri Jaunie ikmēneša patēriņa sliekšņi (01.01.-31.12.2024.) Fāžu skaits, IAA strāvas lielums, atļautā jauda "Speciālais-1" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir līdz "Pamata-1" tarifu plāns izdevīgs, ja patēriņš ir vismaz līdz 1 F 16 A līdz 3,42 kW 8 kWh 9 kWh 1 F 20 A 4,27 kW 7 kWh 8 kWh 1 F 25 A 5,34 kW 6 kWh 7 kWh 1 F 32 A 6,84 kW 53 kWh 54 kWh 3 F 16 A 10,30 kW 16 kWh 17 kWh 3 F 20 A 12,87 kW 15 kWh 16 kWh 3 F 25 A 16,09 kW 23 kWh 24 kWh 3 F 32 A 20,60 kW 131 kWh 132 kWh 3 F 40 A 25,75 kW 164 kWh 165 kWh

Izvēloties "Speciālo" tarifu plānu, katram pašam rūpīgi jāseko līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības var strauji palielināt ikmēneša izmaksas. Mainīgās vai grūti paredzamās situācijās ieteicams palikt pie "Pamata" tarifu plāna. Pieteikt tarifu maiņu visērtāk iespējams portālā e-st.lv (sadaļā "Pieteikt pakalpojumu" – "Līgumi un tarifi" – "Tarifa plāna maiņa"), atzīmējot izvēlēto plānu un tā spēkā stāšanās datumu.

Laikā līdz 2024. gada 30. jūnijam tarifu plānu var mainīt jau esošā mēneša ietvaros. Tātad kārtējā mēneša nogalē ir iespējams pārskatīt un izvēlēties piemērotāko tarifu plānu atbilstoši faktiskajam patēriņam, tam stājoties spēkā par visu mēnesi. Mainīt plānu var katru mēnesi – atbilstoši gaidāmajām patēriņa vajadzībām.

Iedzīvotāji joprojām aicināti pārskatīt izvēlēto pieslēguma jaudu (slodzi)

Vajadzībām un patēriņam atbilstošas pieslēguma jaudas izvēle var palīdzēt samazināt ikmēneša elektrības rēķinu. Kādi pieslēguma parametri (F un A skaits) būs piemērotākie, aprēķināt var palīdzēt "Sadales tīkla" mājaslapā pieejamais slodzes aprēķina kalkulators, kurā ir apkopotas mājsaimniecībās biežāk sastopamās elektroierīces un to vidējā jauda; pēc detalizētākas konsultācijas var vērsties pie elektrospeciālistiem.

Slodzes piemērotību īpaši ieteicams izvērtēt mājsaimniecībām ar 32 un vairāk A pieslēgumu, jo uz tām neattiecas jaunais valsts atbalsta risinājums (pieauguma griesti).

Ja aprēķini par kopējo pieslēguma slodzi ļauj secināt, ka līdzšinējā pieprasītā jauda (slodze) bijusi par lielu, to iespējams samazināt klientu portālā e-st.lv (sadaļa "Pieteikt pakalpojumu"-"Pieslēgumi"-"Slodzes izmaiņas"). Tam izveidota arī video instrukcija.

Slodzes samazināšana ir bezmaksas pakalpojums. Periodā līdz 2024. gada 30. jūnijam ikviens klients vienu reizi bez maksas var saņemt arī slodzes atjaunošanas pakalpojumu.