Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” var pieteikties Latvijas pilsoņi, kuriem līdz 2026. gada 2. martam (ieskaitot) ir sasniegti 18 gadi vai kuri līdz dienestā pieņemšanas dienai nav sasnieguši 47 gadu vecumu.
Valsts robežsardzes koledžā līdz 2026. gada 13. februārim norisinās papilduzņemšana profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”, kas tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem. Pretendentiem jābūt dienestam atbilstošam veselības stāvoklim, fiziskajai sagatavotībai, latviešu valodas, kā arī svešvalodas zināšanām (vēlamas angļu valodas prasmes), un viņi nedrīkst būt sodīti vai iesaistīti kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
Absolventi tiek nodrošināti ar garantētām dienesta vietām Valsts robežsardzē robežkontroles punktos uz autoceļiem, dzelzceļiem, ostās un lidostās, robežapsardzības nodaļās, imigrācijas kontroles struktūrvienībās, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centros, kinoloģijas nodaļās, jūras robežuzraudzības struktūrvienībās, aviācijas dienesta struktūrvienībās, speciālo operāciju dienestā „Sigma”, kā arī ir iespēja piedalīties starptautiskajās misijās un operācijās, un pildīt pienākumus citās Eiropas savienības dalībvalstīs.