Tāpat līdz 15. februārim atļauts medīt staltbriežu govis. No 1. februāra līdz 15. februārim staltbriežu govi atļauts nomedīt, izmantojot arī staltbriežu teļa medību atļauju. Nosacījums ir spēkā gan dzinējmedībās, gan individuālajās medībās.
VMD norāda, ka lēmums balstīts lietderības apsvērumos un medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanā, kā arī, lai mazinātu staltbriežu radītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām un ierobežotu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos.
Dienestā skaidro, ka 2025./2026. gada medību medību sezonā līdz 19. janvārim ir nomedīti 24 272 staltbrieži, kas veido 69% no limita.
VMD atzīmē, ka mežacūku medības ir atļautas visu gadu, taču dzinējmedības ir visefektīvākais veids, kā ierobežot mežacūku skaitu un līdz ar to arī ĀCM izplatīšanos to populācijā. Mežacūkas ir nelimitētie medījamie dzīvnieki, un līdz šā gada 19. janvārim ir nomedītas 20 506 mežacūkas.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kurā tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.