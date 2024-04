Starptautiskā projekta dalībnieki atzinīgi vērtē jaunatnes darba attīstību Ogres novadā ogresnovads.lv

Ogres novadā no 13. līdz 17. februārim projekta “Cross-sectorial cooperation for reaching out to the youth” ietvarā viesojās jaunatnes jomas kolēģi – jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki un jaunatnes politikas veidotāji – no Vācijas, Ukrainas, Norvēģijas un Lietuvas, lai kopā ar Latvijas kolēģiem piedalītos projekta programmā plānotajās norisēs Latvijā.