Seminārā Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu pašvaldības dalījās ar labas prakses piemēriem par attīstības sadarbības pasākumiem, kas īstenoti klimata rīcības un attīstības izglītības jomās.
Pasākumā ievadvārdus teica Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Eiropas Reģionu komitejas CORLEAP pārstāvis Gints Kaminskis, kurš ar gandarījumu izteicās par pasākuma norises vietu – moderno Ogres Centrālo bibliotēku, ar kuru var lepoties ne vien Ogres novads, bet visa Latvija. Par attīstības sadarbību, jaunajām prioritātēm un perspektīvām sadarbībai nākotnē pastāstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja Madara Siliņa.
Pasākums apzināti tika rīkots šogad atklātajā Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā, kas apvieno modernus risinājumus un vizuālo izskatu ar vides ilgtspēju. Ievērojamā koka konstrukciju būve ir mūsdienu tehnoloģiju un nākotnes celtniecības piemērs; divstāvu celtne ir tā dēvētā pasīvā ēka jeb ēka ar nulles enerģijas patēriņu. Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi īsteno ilgstējīgas attīstības stratēģiju, iesaistoties zaļākas Eiropas veidošanā.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale. Domes priekšsēdētājs seminārā piedalījās ar prezentāciju “Jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas ēka: aktivitāte klimata un iekļaujošākas sabiedrības labā”, savukārt D. Bārbale informēja par sociālās uzņēmējdarbības iespējām, tai skaitā Ogres novada iegūto pieredzi šajā jomā, prezentācijā “Labs darbs un ekonomiskā izaugsme: kāpēc gan ne ar sociālo uzņēmējdarbību?”.
Seminārā ar prezentācijām piedalījās arī dažādi ārvalstu speciālisti. Par zaļo tūrismu un vēsturisko mantojumo kā atspēriena punktu attīstībai stāstīja Gruzijas Nacionālās vietējo pašvaldību asociācijas (NALAG) projektu vadītāja un starptautisko attiecību sekretāre Tatjana Bokučava, savukārt par starptautiskām iniciatīvām attīstības izglītības jomā, piemēram, projektiem “CULPEER4change”, “Bridge 47” pastāstīja dažādi ārvalstu projektu pārstāvji. Par stāstiem un stāstu stāstīšanu vairāk varēja uzzināt latviešu rakstnieces Noras Ikstenas uzrunā, kura ir grāmatu “Dzīves svinēšana”, “Dzīves stāsti” un daudzu citu autore un kuras darbi tulkoti arī gruzīnu un ukraiņu valodās.
Semināra noslēgumā pasākuma vadītājs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Starptautiskās sadarbības centra vadītājs Dr. phil. Voldemārs Bariss apkopoja dzirdēto un atgādināja, ka pasaule kļūst arvien daudzveidīgāka, dažādāka un dinamiskāka, tādējādi pasauli vairs nevar vadīt no viena vai vairākiem centriem, ir nepieciešama ikviena cilvēka līdzdalība. Īstas pārmaiņas var notikt tikai tad, ja katrs iedzīvotājs iesaistīties vides un klimata pārmaiņu procesos, tāpēc arvien aktuālāki kļūst dažādi ilgtspējas, zaļas domāšanas, attīsttības izglītibas projekti, kas veicina sabiedrības iesaisti globālu jautājumu risināšanā.