"Stiga RM" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andris Ramoliņš uzsver, ka 2025. gada apgrozījuma rezultāti apliecina, ka pēdējos gados izvirzītie mērķi - investēt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā - ir nodrošinājuši labus rezultātus.
Ramoliņš piebilst, ka šogad "Stiga RM" grupa turpinās investēt informācijas tehnoloģijās, jo kvalitatīvos datos balstītu lēmumu pieņemšana ir neatņemama straujas izaugsmes sastāvdaļa milzīgas konkurences apstākļos.
Uzņēmumā skaidro, ka informācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana nodrošina visos ražošanas procesos iespēju ievākt datus. Tādējādi, analizējot iegūtos datus, "Stiga RM" ir spējusi pilnveidot produktu klāstu, efektivizēt mežizstrādes un loģistikas procesus, identificēt un samazināt liekos izdevumus, kā arī veicināt ražošanas procesu ražību.
Kompānijā arī informē, ka 2026. gada sākumā uzņēmums plāno nodot ekspluatācijā jauno Kuldīgas saplākšņa tālākapstrādes rūpnīcu, kurā uzstādītas automatizētas ražošanas iekārtas nepilnu piecu miljonu eiro apmērā.
"Stiga RM" uzsver, ka tālākapstrādes rūpnīca ļaus palielināt uzņēmuma esošajā bērza saplākšņa ražotnē radītā produkta vērtību par 50-70%, kā arī nodrošināt 16 jaunas darbavietas.
Tāpat šogad darbu sāks "Stiga RM" akustisko plātņu rūpnīca Tukumā. Plānots, ka 80 000 kvadrātmetru rūpnīcas komplekss nodrošinās gandrīz 100 jaunu darbavietu un koksnes produktu ražošanu, galvenokārt eksporta tirgiem, būtiski paplašinot "Stiga RM" produktu portfeli.
Uzņēmumā norāda, ka Tukuma akustisko plātņu rūpnīca jau patlaban strādā testa režīmā un pirmo plātņu kvalitāte pilnībā sasniedz uzņēmuma izvirzīto kvalitātes standartu.
"Stiga RM" informē, ka, neskatoties uz rūpnīcas darbu testa režīmā, jaunais produkts ir izpelnījies interesi no klientiem Eiropā, un "Stiga RM" ir noslēgusi pirmos līgumus par piegādēm.
2026. gada otrajā pusē "Stiga RM" plāno noslēgt Ogres lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa rūpnīcas būvniecības pirmo kārtu, kas būs viena no modernākajām saplākšņa ražotnēm Ziemeļeiropā un nodrošinās 50 jaunas darbavietas.
"Stiga RM" grupa, kurā ietilpst "Stiga RM", SIA "Stiga RM Nami", SIA "Stiga RM Distribution", SIA "Stiga RM Transports", SIA "Stiga RM Metāls" un SIA "Stiga RM mežs", 2024. gadā strādāja ar 97 miljonu eiro apgrozījumu un desmit miljonu eiro peļņu.
Savukārt mātesuzņēmums "Stiga RM" 2024. gadā strādāja ar 80,059 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās divas reizes un bija 9,961 miljons eiro.
"Stiga RM" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,921 miljons eiro. Kompānija pieder Ramoliņam piederošajai "Stiga RM pārvaldībai".