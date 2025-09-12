"Stiga RM" investēs 92 miljonus eiro jaunās kokapstrādes rūpnīcas būvniecībā Ogrē

Patlaban "Stiga RM" noslēgusi līgumu ar būvuzņēmumu "BauArt" par jaunas rūpnīcas būvniecību Ogrē. Oktobra izskaņā paredzēta svinīga laika kapsulas iemūrēšanas ceremonija, atzīmējot jaunās rūpnīcas pamatu ielikšanu.
Tuvāko trīs gadu laikā Ogrē taps lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa ražotne, kas būtiski paplašinās uzņēmuma ražošanas jaudu, informē "Stiga RM".
Jaunā rūpnīca atradīsies teritorijā, kur vēsturiski darbojās kokzāģētava. Ražotnes attīstība paredzēta divās kārtās, un pilnībā to plānots pabeigt līdz 2029.gadam. Projekta kopējās izmaksas sasniegs ap 92 miljoniem eiro, piesaistot arī valsts līdzfinansējumu.
"Stiga RM" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andris Ramoliņš informē, ka tā būs jau trešā "Stiga RM" kokapstrādes ražotne, un katra no tām tapusi sadarbībā ar "BauArt".
"Stiga RM" grupa pērn strādāja ar 97 miljonu eiro apgrozījumu un desmit miljonu eiro peļņu, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Uzņēmumā skaidro, ka 2023.gada izskaņā koncerna pārvaldībai izveidota holdingkompānija AS "Stiga RM pārvaldība", un 2024.gads ir pirmais pārskata periods, par ko gatavots konsolidētais gada pārskats "Stiga RM pārvaldība" līmenī, atspoguļojot pagājušā gada sākumā notikušās uzņēmumu grupas juridiskās struktūras izmaiņas. Tāpēc 2024.gada un 2023.gada datus nav iespējams salīdzināt.
Savukārt mātesuzņēmuma "Stiga RM" apgrozījums 2024.gadā bija 80,059 miljoni eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās divas reizes un bija 9,961 miljons eiro.
Jau ziņots, ka "Stiga RM" grupa, kurā ietilpst "Stiga RM", SIA "Stiga RM Nami", SIA "Stiga RM Distribution", SIA "Stiga RM Transports", SIA "Stiga RM Metāls" un SIA "Stiga RM mežs", 2023.gadā strādāja ar gandrīz 95 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12% vairāk nekā gadu iepriekš, bet grupas peļņa saglabājās 2022.gada līmenī un bija 22,2 miljoni eiro.
Savukārt mātesuzņēmums "Stiga RM" 2023.gadā strādāja ar 76,554 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 3,4% un bija 19,477 miljoni eiro.
"Stiga RM" reģistrēta 1994.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,921 miljons eiro. Kompānija pieder Ramoliņam piederošajai "Stiga RM pārvaldībai".