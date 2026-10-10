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Sestdiena, 10. oktobris, 2026 09:36

Stiprais vējš aizvadītajā naktī būtiskus elektroapgādes traucējumus nav radījis

Leta/OgreNet
Stiprais vējš aizvadītajā naktī būtiskus elektroapgādes traucējumus nav radījis
Foto: Pexels.com
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 09:36

Stiprais vējš aizvadītajā naktī būtiskus elektroapgādes traucējumus nav radījis

Leta/OgreNet

Stiprās vēja brāzmas, kas Latvijā tika fiksētas piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu, nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus.

AS "Sadales tīkls" ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante stāsta, ka ap plkst. 7 elektroapgādes situācija Latvijā ir stabila un būtiski traucējumi nav novēroti. Fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi.

Kā liecina informācija AS "Sadales tīkls" uzturētajā atslēgumu kartē, sestdienas rītā Latvijā reģistrēti aptuveni 40 atslēgumi elektrotīklā.

Savukārt piektdienas vakarā Rīgā vēja lauzts koks izraisīja bojājumu vidējā sprieguma elektrotīklā, uz neilgu laiku pārtraucot elektroapgādi ap 1250 klientiem Mangaļsalas apkaimē, pavēstīja Dimante.

LETA jau ziņoja, ka minētā elektrotīkla bojājuma dēļ elektroapgāde aptuveni stundu - līdz plkst. 22.15 - bija traucēta atsevišķiem klientiem Vecdaugavā, Vecāķos un Mangaļsalā - Mangaļsalas prospekta, Albatrosu ielas, Zvejas ielas un Vecāķu prospekta apkārtnē.

Nedēļas nogalē "Sadales tīkls" darbu turpinās ikdienas režīmā.

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