Līdz trešdienas rītam Sēlijā, kā arī Zemgales austrumos, Latgales rietumos un lielā daļā Vidzemes uzsnigs 15-30 centimetru sniega. Pilsētas, kurās prognozēta stiprākā snigšana, ir Aizkraukle, Aknīste, Baldone, Bauska, Ikšķile, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkabpils, Ķegums, Lielvārde, Līvāni, Ogre, Pļaviņas, Salaspils, Sigulda, Subate, Vangaži un Viesīte. Šajā teritorijā zem sniega svara var lūzt koki.
Galvaspilsētā, iespējams, uzsnigs 15-20 centimetru sniega. Rīgā, kā arī citviet valsts centrālajā un rietumu daļā gaidāms arī putenis, jo ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās otrdien pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Lielākais vējš pūtīs Jūrmalā.
Kurzemes rietumos otrdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi, bet Latgalē un Vidzemes austrumos daļa nokrišņu būs lietus. Gaisa temperatūra -2..+3 grādi.
Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra pārsvarā būs zem nulles, brīžiem gaidāms sniegs, vietām iespējama stipra snigšana.