Galvaspilsētā, iespējams, uzsnigs 15-20 centimetru sniega. Rīgā, kā arī citviet valsts centrālajā un rietumu daļā gaidāms arī putenis, jo ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās otrdien pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Lielākais vējš pūtīs Jūrmalā.
Kurzemes rietumos otrdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi, bet Latgalē un Vidzemes austrumos daļa nokrišņu būs lietus. Gaisa temperatūra -2..+3 grādi.
Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra pārsvarā būs zem nulles, brīžiem gaidāms sniegs, vietām iespējama stipra snigšana.