STP: Tiks mazināts reisu skaits reģionālajos pasažieru maršrutos

Viņa norādīja, ka galvenais uzdevums amatā būs sabiedriskā transporta pakalpojumu reforma attiecībā uz maršrutu plānošanu un tā apmēra salāgošanu ar valsts budžeta finansējumu.

"Kā zināms, šis izaicinājums mums jau ir ilgus gadus - budžeta bāzē piešķirtais finansējums nenosedz visas vajadzības, kādas ir iedzīvotājiem, un sabiedriskā transporta padome to redz gadu no gada. Ir meklēti kompromisi, ir mēģināts samazināt reisu skaitu, ir diezgan būtiski samazināts arī viss maršrutu tīkls, pārskatot katrā reģionā konkrētos maršrutus, bet diemžēl ar to nav pietiekami, jo tā saucamā finansiālā bedre katru gadu ir vai nu 10 vai pat vairāk miljoni eiro," sacīja Novikova.

Viņa atzīmēja, ka līdzšinējā elastīgā pieeja, acīmredzot, vairs nav ilgtspējīga, tāpēc būtu vairāk jāvirzās uz komercmaršrutiem - jāskatās, ko var aizvirzīt uz komercsegmentu un, ko var veidot kā pakalpojumu transports pēc pieprasījuma ar mazākas ietilpības autobusiem vai pat ar vieglajiem auto.

Jautāta, vai tas nozīmē, ka kādos maršrutos varētu būt mazāk reisu, Novikova atbildēja apstiprinoši. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka nav tik drosmīga, lai teiktu, ko tieši šobrīd slēgt vai mazināt - šīs lēmums būs jāpieņem STP sadarbībā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām.

"Tik ļoti nākt pretī, kā to esam darījuši iepriekšējos gados, mēs vienkārši nevarēsim no finansējuma iespēju viedokļa," uzsvēra Novikova.

Tāpat viņa atzīmēja, ka šādas darbības tiek veiktas arī šobrīd, bet tas nav tik ļoti visaptveroši, tas ir vairāk no gadījuma uz gadījumu, jo tik ļoti apjomīgu darbu uzņemties paralēli visiem pārējiem ikdienas darbiem ir pagrūti gan reģioniem, gan pašvaldībām, gan arī Autotransporta direkcijai.