Pirmdiena, 23.03.2026 22:08
Mirdza, Žanete, Žanna
Pirmdiena, 23. marts, 2026 14:02

Strauji sarūk naftas cenas

LETA
Foto: Nathan Howard/POOL via CNP/INSTA
Naftas cenas pasaules tirgū pirmdien samazinājās par vairāk nekā 14% saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu apturēt iespējamos triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai.

"Brent" markas jēlnaftas cena samazinājusies par vairāk nekā 14% līdz 96 ASV dolāriem par barelu, un arī WTI markas jēlnaftas cena sarukusi par vairāk nekā 14% līdz 84,37 dolāriem par barelu.

Pirmdienas rītā Tramps paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" pavēstīja, ka starp ASV un Irānu "pēdējo divu dienu laikā bija ļoti labas un produktīvas sarunas par pilnīgu un galīgu mūsu domstarpību atrisināšanu Tuvajos Austrumos."

Tramps piebilda, ka sarunas šonedēļ turpināšoties.

Viņš norādīja, ka, pamatojoties uz šo sarunu toni, devis rīkojumu Kara ministrijai atlikt visus triecienus Irānas spēkstacijām un enerģētikas infrastruktūrai uz piecām dienām un ka tie esot atkarīgi no turpmākajām sarunām.

OgreNet iesaka

