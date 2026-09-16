Strīdās valsts un pārvadātājs, taču sekas izjūt pasažieris, norāda Ogres novada domes priekšsēdētājs

Pasažieru pārvadātāji protesta akcijas laikā trešdien līdz plkst. 12 nav izpildījuši 1441 reisu visā Latvijā, liecina Autotransporta direkcijas (ATD) publiskotā informācija.
ATD aicina pasažierus sekot līdzi direkcijas mājaslapā publicētajai informācijai.
Kā ziņots, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu.
Protesta akcijā nepiedalīsies AS "Cata", kas sniedz pasažieru pārvadājumus maršrutu tīkla daļā "Cēsis", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", kas sniedz pārvadājumus maršrutu tīkla daļā "Kuldīga, Saldus" un daļā Pierīgas lotes (Mārupe, Ādaži, Jūrmala, Baloži, Jaunmārupe), kā arī reisus izpildīs pašvaldības SIA "Ventspils reiss" un "Valmiera VTU", kas apkalpo maršrutu tīkla daļas "Limbaži-Sigulda" un "Valmiera-Valka-Smiltene".
Savukārt protesta akcijā piedalīsies SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Hansabuss Latvija", AS "Talsu autotransports", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Norma-A", kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un SIA "Dautrans". Minēto pārvadātāju reģionālo autobusu reisi netiks izpildīti pilnā apmērā visas dienas garumā.
Pārvadātāju apkopotā informācija liecina, ka kopumā varētu tikt ietekmēti līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un līdz 60 000 pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildīs reisus, par ko ir informētas pašvaldības. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī ATD mājaslapā.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš aģentūrai LETA norādīja, ka daļai pārvadātāju, kuri piedalīsies protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro.
Lapiņš norādīja, ka līgumos ir noteikts soda apmērs par vienu reisu, bet, sasniedzot konkrētu reisu skaitu, mainās līguma soda summa.
LPPA prezidents Ivo Ošenieks iepriekš uzsvēra, ka pārvadātāji ir spiesti rīkoties kardināli, jo līdz šim no valsts ir bijuši tikai solījumi, tostarp attiecībā uz ilgtermiņa līgumu indeksācijas maiņu. Viņš uzsvēra, ka situācijas nerisināšanas gadījumā pārvadātāji apsver jau nākamās akcijas rīkošanu 30. septembrī.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka valdības lēmums piešķirt 9,8 miljonus eiro reģionālajiem pārvadājumiem nerisina pārvadātāju problēmas, bet ir saistības, kas valstij bija jāpilda attiecībā uz šo gadu.