Studentiem iespēja pieteikties sociālajai stipendijai "Studētgods"

Pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” 2024./2025. mācību gada rudens semestrī var Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem:

- “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;

- “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;

- “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;

- “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu.

Sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā – ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, kā arī studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskajiem parādiem.

Sociālajai stipendijai “Studētgods” jāpiesakās katru mācību semestri – rudens semestrī no 1. līdz 20. septembrim un pavasara semestrī – no 1. līdz 20. februārim. Lai saņemtu stipendiju arī nākamajā semestrī, tai jāpiesakās arī tiem studentiem, kuri saņēmuši sociālo stipendiju “Studētgods” iepriekšējā mācību semestrī.

Pēc VIAA datiem, 2023./2024. mācību gadā sociālās stipendijas “Studētgods” pieteikumu skaits sasniedza 8840 – rudens semestrī tika saņemti 4476 pieteikumi, no kuriem tika apstiprinātas 3701 stipendijas, savukārt pavasara semestrī no 4364 pieteikumiem tika apstiprinātas 3608 stipendijas. Kopumā pagājušajā mācību gadā tika apstiprināti 7309 stipendiju pieteikumi. Salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, pieteikumu un apstiprināto stipendiju skaits ir audzis - 2022./2023. mācību gadu tika saņemti 5369 pieteikumi, un no tiem tika apstiprinātas 4297 stipendijas.