2022.gada 19.aprīlī plkst.10 Ogres novada Suntažu pasta nodaļa atsāk pilnvērtīgu darbu ierastajā režīmā jaunās telpās līdzšinējā adresē Forums. Jaunās telpas būs klientiem un darbiniekiem draudzīgākas, ar preču mūsdienīgu izvietojumu atvērtā tipa stendos. Sākot ar 20.aprīli, Suntažu pasta nodaļa strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 11.30.

Tehnisku iemeslu dēļ Suntažu pasta nodaļa līdz šim pasta pakalpojumus sniedza stundu dienā, bet no 19.aprīļa atsāk pilnvērtīgi darboties ierastajā režīmā jaunās telpās esošajā adresē Forums.

Jaunā Suntažu pasta nodaļas mājvieta ir vairāk piemērota gan apmeklētāju, gan darbinieku ērtībām. Preces un preses izdevumi būs izvietoti mūsdienīgos atvērtā tipa stendos, ļaujot klientiem pārskatāmi izvēlēties sev nepieciešamo pirkumu.

19.aprīlī Suntažu pasta nodaļa būs atvērta no plkst.10 līdz 11.30, bet, sākot ar 20.aprīli, strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 11.30.

Informāciju sagatavoja Gundega Vārpa, VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

