Viņš atklāja, ka sensori fiksējuši vairākus objektus, taču nav informācijas, ka kāds no tiem būtu šķērsojis robežu vai nokritis Latvijas teritorijā.
Skraučs arī stāstīja, ka naktī iedzīvotāji ziņojuši atbildīgajiem dienestiem par it kā lidojošajiem droniem un ugunsgrēkiem. Visdrīzāk, par droniem noturēti gaisā paceltie NATO iznīcinātāji, bet iespējamiem ugunsgrēkiem nav bijis saistības ar uz robežas fiksētajiem droniem, atklāja NBS pārstāvis.
Rēzeknes novada iedzīvotāji aģentūrai LETA pastāstīja, ka šoreiz vispirms saņemti divi šūnapraides brīdinājumi un pēc tam bijuši dzirdami iznīcinātāji. Arī sociālajos tīklos bijusi skaidrāka komunikācija no pašvaldības puses, salīdzinot ar gadījumu ceturtdien, kad Rēzeknē nokrita divi no Krievijas ielidojušie droni.
Rēzeknes, Ludzas, Alūksnes un Balvu novados sestdienas naktī tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Informācija par to bija pieejama arī mājaslapā "112.lv".
NBS informēja, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS arī skaidroja, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS norādīja, ka ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, uzsver NBS.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) aģentūrai LETA sestdienas naktī pavēstīja, ka pašvaldībā saņēma informāciju par patrulēšanu un NATO iznīcinātāju pacelšanu gaisā.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.