Kā norāda Sv. Jēkaba ceļa asociācija, Santjago ceļš (spāņu valodā - Camino de Santiago) ir viens no populārākajiem svētceļnieku maršrutiem pasaulē. Šī ceļa galamērķis ir Sv. Jēkaba katedrāle, kas atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā Santiago de Compostela. Ļaudis šo ceļu parasti veic kājām un ceļa noiešana ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš.
Latvijā Sv. Jēkaba ceļš iet no Valkas līdz Rīgai, savukārt tālāk ir iezīmēti divi atzari: viens - cauri Dobelei un Tērvetei, bet otrs - cauri Ikšķilei, Ogrei, Ķegumam un Skaistkalnei. Zemgales posms šobrīd ir marķēts, savukārt otrajā atzarā notiek aktīvi izpētes un marķēšanas darbi, lai jau vasarā svētceļnieki varētu veikt Santjago ceļu arī gar Daugavu.
Ceļš sadalīts 18-26 km garos posmos, kas paredzēti kā vienas dienas maršruti. Drīzumā mājaslapā www.caminolatvia.com būs pieejams arī elektronisks GPX fails, lai ceļotāji varētu veikt maršrutu, izmantojot viedierīces.
Apsekošanas laikā Sv. Jēkaba ceļa asociācijas pārstāvji atzina, ka Ogres posms ir interesants, daudzveidīgs un ainaviski skaists, jo tas ļauj gājējiem apskatīt gan pilsētvidi, gan dabas ainavas. Ceļš vijas cauri Ogres Zilajiem kalniem un pilsētas apbūvei, gar Ogres upi un Daugavu līdz pat Ciemupei un Ķegumam.
Ogres TIC vadītāja Elīna Baltiņa norādīja, ka darbs pie Sv. Jēkaba ceļa attīstības ir nozīmīgs ieguvums gan svētceļotājiem un pārgājienu mīļotājiem, gan vietējiem tūrisma nozares uzņēmējiem. Tas ir Eiropas nozīmes maršruts, kas nākotnē varētu piesaistīt pilsētai arī ārzemju apmeklētājus, kā arī palīdzēt attīstīt tūrisma infrastruktūru Ogres novadā.
