Svarīga informācija strādājošajiem pensionāriem

Piemēram, jūsu pensija ir 600 eiro mēnesī, alga – 700 eiro. Ja izvēlēsieties pensionāra

neapliekamo minimumu (1000 eiro) sadalīt uz pusēm – 500 eiro piemērot pensijai un

500 eiro algai, iesniedzot algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, – tad katru mēnesi

pensionāra neapliekamais minimums tiks pilnībā izmantots, proti, gan 500 eiro no

algas, gan 500 eiro no pensijas netiks aplikti ar nodokli.



Ja strādājošs pensionārs izvēlas neapliekamo minimumu nedalīt, to pilnā apmērā

piemēros tikai pensijai, ko izmaksā attiecīgais pensijas izmaksātājs, piemēram, Valsts

sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Savukārt, ja izvēlas dalīto minimumu, tad darba devējs piemēros 500 eiro darba algai,

bet pensijas izmaksātājs – 500 eiro pensijai. Lai šādu dalījumu piemērotu, algas

nodokļa grāmatiņai jābūt iesniegtai pie darba devēja. Ja grāmatiņa atrodas pie pensijas

izmaksātāja, tā jāpārceļ līdz mēneša 15. datumam, lai izmaiņas stātos spēkā nākamajā

mēnesī.

Kad dalīt neapliekamo minimumu?

Labklājības ministrija iesaka dalīt neapliekamo minimumu, ja pensija ir līdz 1000

eiro. Šajā gadījumā algas nodokļa grāmatiņai jāatrodas pie darba devēja. Ja grāmatiņa

jau ir pie darba devēja, papildu darbības nav nepieciešamas. Taču, ja tā ir pie pensijas

izmaksātāja, grāmatiņa jāpārceļ pie darba devēja līdz mēneša 15. datumam, lai dalītais

minimums tiktu piemērots nākamajā mēnesī.

Piemēram, lai izmaiņas stātos spēkā jau februārī, grāmatiņa bija jāiesniedz darba

devējam līdz 15. janvārim. Ja to izdarīsiet pēc šī datuma, dalītais minimums tiks

piemērots no marta.



Ja pensija pārsniedz 1000 eiro

Pensionāriem, kuru pensija ir virs 1000 eiro, dalītais neapliekamais minimums nav

nepieciešams, jo pilnais 1000 eiro neapliekamais minimums jau tiek piemērots

pensijai. Šādā gadījumā algas nodokļa grāmatiņa jāiesniedz pensijas izmaksātājam.

Kā iesniegt algas nodokļa grāmatiņu?

To var izdarīt, autorizējoties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas

sistēmā. Sadaļā «Algas nodokļa grāmatiņa» izvēlieties, kurai ienākumu gūšanas vietai

tai jābūt piesaistītai – darba devējam vai pensijas izmaksātājam.



Gada ienākumu deklarācija

Ja pensionārs neizmanto pilnu neapliekamo minimumu, to var piemērot, iesniedzot

gada ienākumu deklarāciju. Deklarāciju var iesniegt no 1. marta, un pēc tās

pārskatīšanas pārmaksātais nodoklis tiks atmaksāts.

Piemērs. Ja jūsu pensija ir 600 eiro mēnesī un jūs šogad izvēlēsieties nedalīt

pensionāra neapliekamo minimumu un neiesniegsiet algas nodokļa grāmatiņu darba

devējam, bet pilnā apmērā (1000 eiro) to piemērot tikai pensijai, tad šajā gadījumā

veidosies nodokļa pārmaksa, jo pensionāra neapliekamā minimuma daļa 400 eiro (1000 eiro mīnus 600 eiro) nebūs izmantota. Lai atgūtu nodokļa pārmaksu par

2025. gadā neizmantoto neapliekamo minimumu, nākamajā, 2026. gadā, sākot ar

1. martu, jums būs jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, lai atgūtu nodokļa pārmaksu

par neizmantoto neapliekamo minimumu.



Nestrādājošie pensionāri

Šīs izmaiņas neattiecas uz nestrādājošiem pensionāriem. Viņiem jaunais

neapliekamais minimums tiks piemērots automātiski, un aprēķinu veiks pensijas

izmaksātājs – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai citi.



Kur vērsties neskaidrību gadījumā?

Jautājumu gadījumā var zvanīt uz Valsts ieņēmumu dienesta konsultatīvā tālruņa

numuru 67120000, uzdot jautājumus rakstveidā Valsts ieņēmumu dienesta

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā «Sarakste ar VID» vai apmeklēt tuvāko

Valsts ieņēmumu dienesta filiāli vai klientu apkalpošanas centru.