Pusdienlaikā visā valstī tika reģistrēti teju 200 atslēgumi. Jaunākie operatīvie dati liecina, ka to skaits sarucis līdz aptuveni 100.
Neskatoties uz kopējo kritumu, visvairāk atslēgumu saglabājas Rīgas reģionā un Vidzemē, kamēr citos reģionos to skaits ir salīdzinoši mazāks.
Kā vēstīts, svētdien stiprā vēja dēļ Kurzemes piekrastē ir spēkā oranžās pakāpes brīdinājums, bet pārējā Latvijas teritorijā - dzeltenais brīdinājums. Daļa Latgales un Vidzemes gan nav dzeltenā brīdinājuma zonā.
Jūras piekrastes tuvumā vējš brāzmās brīžiem pastiprinājās līdz 23 metriem sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien vakarā.
Saistībā ar prognozēto spēcīgo vēju "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas dzelzceļš" sestdien vēstīja, ka paaugstina operatīvo gatavību.
Savukārt Rīgas pašvaldībā spēcīgā vēja dēļ aicinājusi rīdziniekus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.