Balstoties uz aktuālāko informāciju, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā skaidro, ka vētras oranžā brīdinājuma teritorija un laiks ir mainījies. Gaidāmās nakts vidū piekrastē, bet svētdien pa dienu arī dziļāk iekšzemē ziemeļrietumu, ziemeļu vējš brāzmās sasniegs 20 līdz 23 metrus sekundē (m/s). Bet no rīta jūras piekrastes tuvumā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 25 m/s.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien vakarā.
Sinoptiķi brīdina, ka ļoti stipra vēja dēļ tiks lauzti koku zari, iespējama arī koku lūšana. Nenostiprināti priekšmeti vai atlūzas tiks nestas pa gaisu un var radīt bojājumus, postījumus un apdraudējumu personīgajai drošībai. Vējš var radīt bojājumus arī infrastruktūrai, apgrūtināt braukšanas apstākļus, gaidāmi elektroapgādes traucējumi.
Savukārt viļņu darbība var apdraudēt piekrastes infrastruktūru, veidot izskalojumus, appludināt zemākās vietas.
Ļoti stiprais vējš traucēs āra aktivitātēm, atsevišķas plānotās aktivitātes var tikt atceltas.
Sākotnēji ziņots, ka dienā visā valstī gaidāma ziemeļrietumu vēja pastiprināšanās brāzmās līdz 20 līdz 26 m/s.
Gaidāmajā naktī laiks būs mākoņains, brīžiem skaidrosies. Daudzviet gaidāmi nokrišņi, nakts sākumā lietus, bet vēlāk arī slapjš sniegs, sniegs. Termometra stabiņš naktī noslīdēs līdz 0…+4 grādu atzīmei.
Arī Rīgā naktī laiks būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, palaikam gaidāms neliels lietus. Nakts laikā galvaspilsētā vējš brāzmās sasniegs 20 m/s. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma +3…+4 grādi.
Savukārt dienas laikā gaiss valstī iesils līdz +4...+8 grādiem. Teritorijas lielākajā daļā palaikam gaidāmi nokrišņi - pārsvarā slapjš sniegs un lietus. Vietām Kurzemē iespējams pērkona negaiss. Tāpat vietām veidosies nenoturīga vienu līdz trīs centimetrus bieza sniega sega.
Galvaspilsētā dienas laikā gaiss iesils līdz +6 grādiem. Diena sāksies ar skaidru laiku. Vēlāk kļūs mākoņaināks, debesīm brīžiem skaidrojoties, savukārt vakarpusē jau atkal mākoņi izklīdīs. Dienas laikā arī Rīgā iespējami nokrišņi.