No 18. decembra līdz 7. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Elizabete, Katrīna, Mišella, Mārtiņš, Madara, Liams, Guste, Andžejs, Miroslavs, Emma, Augusts, Mariela, Miams, Kālebs Emanuels, Emma, Leona, Ingus, Miķelis, Ralfs, Luīze, Rēzija, Krista, Francis, Haralds Oto.
No 18. decembra līdz 7. janvārim mūžībā devušies:
Ikšķilē
Andrejs Silavnieks (1949)
Nadežda Visocka (1919)
Vincenta Viškere (1933)
Krapē
Viktors Krušlinskis (1957)
Ķeipenē
Vladislavs Skreivers (1950)
Vija Volmane (1940)
Lēdmanē
Staņislava Bidzāne (1941)
Lielvārdē
Anna Dimante (1936)
Aldona Dūda (1933)
Zigrīda Gavare (1941)
Ludmila Kļuikova (1948)
Māra Krauze (1941)
Jevgenijs Pavlovs (1938)
Aina Poļiņina (1944)
Jevgēnija Prokopoviča (1944)
Antonija Saliņa (1941)
Inguna Siliņa-Cīrule (1970)
Imants Spule (1953)
Madlienā
Ņina Ščerbakova (1947)
Ogrē
Aleksandrs Čuhrajs (1963)
Violeta Jakovļeva (1951)
Antoņina Jokmane (1950)
Valdis Kaufmanis (1951)
Rolands Lapiņš (1950)
Jānis Leimanis (1955)
Aivis Leitarts (1978)
Sergejs Molčanovs (1952)
Rita Paegle (1942)
Valentīna Ščerbakova (1939)
Vija Timohina (1933)
Inga Tropiņa (1990)
Ogresgalā
Jānis Budzilko (1936)
Margrieta Saliniece (1945)
Suntažos
Ņina Donova (1945)
Andris Slavietis (1974)
Tīnūžos
Sanita Korčagina (1948)
Imants Ozols (1938)
Andrejs Zedins (1964)
Tomē
Česlava Beperšče (1939)