Svētku brīvdienās Ogres novadā reģistrēti 25 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 39 novadnieki

Svētku brīvdienās Ogres novadā reģistrēti 25 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 39 novadnieki
Svētku brīvdienās Ogres novadā reģistrēti 25 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 39 novadnieki

No 18. decembra līdz 7. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 25 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 39 novadnieki, tostarp vecākā novada iedzīvotāja Nadežda Visocka.

No 18. decembra līdz 7. janvārim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Elizabete, Katrīna, Mišella, Mārtiņš, Madara, Liams, Guste, Andžejs, Miroslavs, Emma, Augusts, Mariela, Miams, Kālebs Emanuels, Emma, Leona, Ingus, Miķelis, Ralfs, Luīze, Rēzija, Krista, Francis, Haralds Oto.

No 18. decembra līdz 7. janvārim mūžībā devušies:

Ikšķilē

Andrejs Silavnieks (1949)

Nadežda Visocka (1919)

Vincenta Viškere (1933)

Krapē

Viktors Krušlinskis (1957)

Ķeipenē

Vladislavs Skreivers (1950)

Vija Volmane (1940)

Lēdmanē

Staņislava Bidzāne (1941)

Lielvārdē

Anna Dimante (1936) 

Aldona Dūda (1933)

Zigrīda Gavare (1941)

Ludmila Kļuikova (1948)

Māra Krauze (1941)

Jevgenijs Pavlovs (1938)

Aina Poļiņina (1944)

Jevgēnija Prokopoviča (1944)

Antonija Saliņa (1941)

Inguna Siliņa-Cīrule (1970)

Imants Spule (1953)

Madlienā

Ņina Ščerbakova (1947)

Ogrē

Aleksandrs Čuhrajs (1963)

Violeta Jakovļeva (1951)

Antoņina Jokmane (1950)

Valdis Kaufmanis (1951)

Rolands Lapiņš (1950) 

Jānis Leimanis (1955)

Aivis Leitarts (1978)

Sergejs Molčanovs (1952)

Rita Paegle (1942)

Valentīna Ščerbakova (1939)

Vija Timohina (1933)

Inga Tropiņa (1990)

Ogresgalā

Jānis Budzilko (1936)

Margrieta Saliniece (1945)

Suntažos

Ņina Donova (1945)

Andris Slavietis (1974)

Tīnūžos

Sanita Korčagina (1948)

Imants Ozols (1938)

Andrejs Zedins (1964)

Tomē

Česlava Beperšče (1939)

