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Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 12:03

Svētku brīvdienās Ogres Vēstures un mākslas muzejam būs mainīts darba laiks

OgreNet
Svētku brīvdienās Ogres Vēstures un mākslas muzejam būs mainīts darba laiks
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Otrdiena, 16. jūnijs, 2026 12:03

Svētku brīvdienās Ogres Vēstures un mākslas muzejam būs mainīts darba laiks

OgreNet

Ogres Vēstures un mākslas muzejs informē, ka svētku brīvdienās abām muzeja ēkām būs mainīts darba laiks. Kā arī vēl līdz nākamās nedēļas beigām ir iespēja aplūkot Ārijas Skudras darbu izstādi, savukārt pirmssvētku dienā būs iespēja apmeklēt ekspozīciju "Brīvības ceļš".

Tikai līdz 21.jūnijam iespējams apmeklēt Ārijas Skudras darbu izstādi "Cepuru karaliene un viņas batikas". Savukārt ekspozīciju "Brīvības ceļš" būs iespējams apmeklēt arī 22. jūnijā, norāda muzejā.

Muzeja ēka Brīvības 36

20.06., 21.06. | 12.00-16.00
22.06., 23.06., 24.06. | Slēgts

Muzeja ēka Brīvības 2

20.06., 21.06. | 12.00-16.00
22.06. | 10.00 - 17.00
23.06., 24.06. | Slēgts

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