Tikai līdz 21.jūnijam iespējams apmeklēt Ārijas Skudras darbu izstādi "Cepuru karaliene un viņas batikas". Savukārt ekspozīciju "Brīvības ceļš" būs iespējams apmeklēt arī 22. jūnijā, norāda muzejā.
Muzeja ēka Brīvības 36
20.06., 21.06. | 12.00-16.00
22.06., 23.06., 24.06. | Slēgts
Muzeja ēka Brīvības 2
20.06., 21.06. | 12.00-16.00
22.06. | 10.00 - 17.00
23.06., 24.06. | Slēgts
Svētku brīvdienās Ogres Vēstures un mākslas muzejam būs mainīts darba laiks
Ogres Vēstures un mākslas muzejs informē, ka svētku brīvdienās abām muzeja ēkām būs mainīts darba laiks. Kā arī vēl līdz nākamās nedēļas beigām ir iespēja aplūkot Ārijas Skudras darbu izstādi, savukārt pirmssvētku dienā būs iespēja apmeklēt ekspozīciju "Brīvības ceļš".