24.12.-26.12. Muzejs ir slēgts
27.12.-28.12. Abas ēkas (Brīvības 36 un Brīvības 2) strādā no 12:00 līdz 16:00
29.12. Muzeja ēka Brīvības 2 ir atvērta no 10:00 līdz 17:00
30.12. Muzeja ēka Brīvības 36 ir atvērta no 10:00 līdz 17:00
31.12. Muzejs ir slēgts
Trešdiena, 10. decembris, 2025 16:18
Svētku dienās Ogres Vēstures un mākslas muzejam būs mainīts darba laiks
Ogres Vēstures un mākslas muzejs informē, ka svētku un pirmssvētku dienās būs mainīts darba laiks gan Brīvības ielā 2, gan Brīvības ielā 36.