Svētku dienās Ogres Vēstures un mākslas muzejam būs mainīts darba laiks
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Ogres Vēstures un mākslas muzejs informē, ka svētku un pirmssvētku dienās būs mainīts darba laiks gan Brīvības ielā 2, gan Brīvības ielā 36.

24.12.-26.12. Muzejs ir slēgts
27.12.-28.12. Abas ēkas (Brīvības 36 un Brīvības 2) strādā no 12:00 līdz 16:00
29.12. Muzeja ēka Brīvības 2 ir atvērta no 10:00 līdz 17:00
30.12. Muzeja ēka Brīvības 36 ir atvērta no 10:00 līdz 17:00
31.12. Muzejs ir slēgts

