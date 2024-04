Svētku laikā būs izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188. Savukārt mainīgo laikapstākļu dēļ iesakām plānot braucienus ar laika rezervi, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par atceltajiem reisiem Autotransporta direkcijas mājas lapā sadaļā “Atceltie reisi” (www.atd.lv/lv/atceltiereisi). Papildu atgādinām – arī reģionālo autobusu pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem.





Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 15 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dautrans”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Ceļavējš”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, jo statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 (automātiskais atbildētājs).