Otrdiena, 4. maijs, 2021 07:10

Svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu!

Svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu!
4. maijā, Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā Ogres novada Kultūras centrs aicina radīt svētku noskaņu savās mājās, piedaloties BALTĀ GALDAUTA SVĒTKU svinībās un baudīt pavasarīgu pastaigu Ogrē.

11.00
Svētku Ekumēniskais dievkalpojums
Ogres Trīssavienības baptistu draudzē un tiešraidē kanālā ReTV


11.00 un visas dienas garumā
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Savā mājsaimniecībā


12.00 – 20.00
Svētku video sveicieni un radoši pārsteigumi
Ogres pilsētvidē un sociālajos tīklos


12.00.- 20.00
Fotoizstāde ATMODA UN LATVIJAS NEATKARĪBAS ATGŪŠANA

Pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja


13.00
Jaunā gājēju tilta pār Ogres upi atklāšana


20.00 – 22.00
Ogres Arkveida tilts izgaismots Latvijas karoga krāsās

Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
