Ogrē šogad uzstādītas divas valsts karogu ansambļa instalācijas vidē: Mālkalnes prospekta, Zilokalnu prospekta, Mednieku ielas krustojuma rotācijas aplī un Kalna prospekta rotācijas aplī. Šogad pēc Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētaja Egila Helmaņa iniciatīvas šajās karogu instalācijās ir iekļauti Ukrainas karogi, uzsverot Latvijas valsts neatkarības svētku nozīmi, ikvienas valsts brīvības un neatkarības nozīmi, tās trauslumu, kā arī mūsu atbalstu ukraiņu tautai.
Gan Ogres novada pilsētās, gan pagastos gar ielām uz apgaismojuma balstiem izvietoti dekori ar Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga motīvu. Ogrē šogad pirmo reizi šādas dekorācijas izvietotas Skolas ielā, Ikšķilē – Rīgas ielā. Lielvārdē uzstādīti jauni karogi Rīgas ielā. Ķegumā dekorēti daļa Rīgas ielas, Celtnieku ielas un Ķeguma prospekta apgaismes balstu.
Ogres novada Tūrisma informācijas centrs ir sagatavojis karti ar vairākiem maršrutiem un atzīmētām vietām, kur Ogrē apskatāmi valsts svētku rotājumi. Interesenti var izstaigāt lielo loku, kas ir 7,5 kilometrus garš, vai sadalīt pastaigu divās daļās – veicot vienu loku gar Ogres upes krastiem un/vai otru loku uz jauno molu, kā arī doties mazākā pastaigā 1,8 kilometru garumā pa "Ogres mazo loku". Maršrutu var aplūkot šeit: Ogrē izveidota karte ar pastaigu maršrutiem patriotiskās noskaņās | Oficiālais Ogres tūrisma portāls (visitogre.lv)
Aicinām ikvienu ar lepnumu svinēt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkus un piedalīties svētku pasākumos, par kuriem vairāk informācijas atradīsiet šeit.
