Zvanot uz bezmaksas tālruņa līniju 8989, iedzīvotāji varēs saņemt atbildes par to, kādas ir Latvijā noteiktās prioritārās vakcinācijas pret Covid-19 grupa, kas šobrīd tiek vakcinētas; kā notiek iedzīvotāju uzrunāšana un vakcinācijas veicēju piemērošana;kas nodrošina iedzīvotāju vakcināciju;Latvijā pieejamo vakcīnu veidi; kā arī citi aktuālākie jautājumi par vakcinācijas procesa organizēšanu.
Šobrīd zvanīt uz tālruni 8989 un pieteikties vakcinācijai īpaši aicināti seniori virs 70 gadiem, jo šobrīd pēc vakcinācijas prioritāro grupu plāna, ko apstiprinājis Ministru kabinets,primāri drīkst vakcinēt tieši šīs vecuma grupas iedzīvotājus, turpinot vakcinēt arī ilgstošas sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, kā arī medicīnas iestāžu darbiniekus.
Šobrīd kopā iedzīvotāji saņēmuši vairāk nekā 82166 vakcīnu. Vismaz 23 880 seniori saņēmuši pirmo vakcīnas devu. Tie ir seniori, kas bija pieteikušies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, kā arī ģimenes ārstu praksēs un kas pakāpeniski saņem uzaicinājumus īsziņu un e-pastu formā vai arī kā zvanu no ģimenes ārsta.
Raitāka iedzīvotāju pieteikšanās šobrīd nodrošinās iespēju šos iedzīvotājus tuvāko nedēļu laikā pēc jaunu vakcīnu devu piegādes Latvijā operatīvi vakcinēt pret Covid-19.
Vakcinācija veido imunitāti pret Covid-19 slimību un pasargā no smagas slimības gaitas saslimšanas gadījumā. Pieredze citās valstīs, kur jau īstenota plaša sabiedrības vakcinācija, liecina, ka visas šobrīd Eiropas Savienībā reģistrētās vakcīnas uzrāda līdzvērtīgu efektivitāti, novēršot smagu Covid-19 slimības gaitu un hospitalizāciju.
Informāciju sagatavoja: Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs
Sākot ar 8.martu, zvanot pa pieteikšanās Covid-19 vakcīnai bezmaksas tālruņa numuru 8989, iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai reģistrēties vakcīnai pret Covid-19, bet arī saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumus par vakcinācijas procesu. Bezmaksas tālruņa līnija 8989 kļūst par pieteikšanās un informatīvo tālruni.Kopš 1. marta tālruņa līnijas jaudas ir būtiski palielinātas. Tas ļauj gan reģistrēt iedzīvotāju pieteikumus vakcīnai pret Covid-19, gan arī atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem par vakcinācijas procesu.