Tas bija sagaidāms! Prezidents Rinkēvičs nosauc, kuram uztic jaunās valdības veidošanu

Kā vēsta plašāk LETA, Kulbergs ir dzimis 1979. gadā. Viņš studējis Tallinas Starptautiskajā Konkordijas universitātē, 2002. gadā iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un biznesā, specializējoties starptautiskajā biznesa vadībā, kā arī Rīgas Biznesa skolā, iegūstot profesionālā maģistra līmeņa grādu starptautiskā biznesa un komercijas programmā.
Kopš 2006. gada Kulbergs ieņēmis dažādus amatus Auto asociācijas vadībā, patlaban ir asociācijas valdes loceklis. No 2008. līdz 2013. gadam strādājis uzņēmumā "Inchcape motors Latvia", kur bijis reģionālais vadītājs Latvijā, SIA "Latvijas pilnvaroto autotirgotāju centrs" valdē, kā arī SIA "Baltic Motors Ventspils", Latvijas Auto virsbūvju remontētāju asociācijā, SIA "Baltijas īpašumu fonds", SIA "BM Līzings", SIA "Ventmotors", SIA "Inchcape BM Auto", SIA "Inchcape Insurance Services", kā arī SIA "Ērmans".
No 2013. līdz 2022. gadam Kulbergs bijis reģionālais un attīstības vadītājs uzņēmumā "GeesinkNorba" Nīderlandē.
Viņš strādājis arī Latvijas Darba devēju konfederācijas padomē.
14. Saeimas vēlēšanās 2022. gadā kandidēja no AS un tika ievēlēts. Saeimā viņš iepriekš vadīja Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisiju, kā arī Parlamentārās izmeklēšanas komisiju siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā izvērtēšanai.
Līdzšinējais Kulberga vadītais Ministru kabinets tika apstiprināts šī gada 28. maijā pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas. To veidoja AS, "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība un Nacionālā apvienība (NA).
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskajiem datiem lielāko vēlētāju atbalstu vēlēšanās saņēmis AS ar 35,288% balsu, kam seko "Latvija pirmajā vietā" ar 13,076%, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" ar 11,710%, NA ar 8,897%, "Progresīvie" ar 7,878% un JV ar 6,362% balsu.