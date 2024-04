Taurupes muižas klētij nosvinēti spāru svētki

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Ogres novadā ir ļoti bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, un kopīgiem spēkiem tas ir jācenšas saglabāt un atjaunot, lai mūsu tautas un valsts vēstures liecības nodotu nākamajām paaudzēm. Taurupes muižas klēts ir viena no šādām liecībām. Esmu gandarīts, ka mūsu projekta pieteikums guva valdības atbalstu un tā realizēšanai piešķirts finansējums. Paldies būvprojekta autoriem par oriģinālo projekta risinājumu, kurā vēsturiskais veiksmīgi sasaistīts ar mūsdienīgo. Paldies būvniekiem par darbu, soli pa solim atjaunojot savulaik ugunsgrēkā nopostīto ēku. Paldies Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim par atbalstu muižas klēts pārbūves iecerei.”

SIA”LAGRON” valdes loceklis Nikolajs Ružanskis pateicās Ogres novada pašvaldībai par Taurupes muižas klēts pārbūves uzticēšanu tieši viņa vadītajam uzņēmumam: “Manuprāt, mēs neesam pievīluši pasūtītāju un godprātīgi veicam visu būvprojektā paredzēto darbu izpildi,” sacīja uzņēmuma vadītājs. Savukārt SIA”LAGRON” projekta vadītājs Roberts Vecumnieks, kurš ikdienā atrodas šajā objektā, atzina, ka šobrīd būvniekiem situācija ir sarežģīta – gan Covid pandēmijas, gan Krievijas izraisītā kara Ukrainā dēļ būvmateriālu cenas ir augušas, viss ir sadārdzinājies. “Lai nu kā, paveikuši esam daudz, savu darbu godam izpildīsim saprātīga budžeta ietvaros un paredzētajā termiņā,” uzsvēra R. Vecumnieks.

Taurupes muižas klēts pārbūves projektu izstrādāja arhitektu birojs LOFT. Tā īpašnieks, arhitekts Ģirts Kalinkevičs, kurš dzimis, audzis un vidusskolu beidzis Taurupē, pauda gandarījumu par vēsturisko vērtību saglabāšanu un, runājot par projektu, uzsvēra, ka īpaši gribējies saglabāt klēts arkas un kolonnas. “Būvprojekts ietver sevī vēsturiskos būves elementus sasaistē ar mūsdienīgiem elementiem,” atzina Ģ. Kalinkevičs.

Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis ir īpaši gandarīts – viņa vadītājā pagastā, kas ir slavens ar daudzām plaši pazīstamām vēsturiskām personībām, tiek sakārtots patiesi vērtīgs kultūrvēsturisks objekts. “Paldies būvniekiem par godprātīgo darbu, atjaunojot šo ēku. Jā, mums, taurupiešiem, šis ir īpašs objekts. 1991. gadā šajā ēkā tika ierīkots novadpētniecības muzejs, ko 1997. gadā, neilgi pēc Ziemassvētku dievkalpojuma, diemžēl nopostīja ugunsgrēks. Bija jāpaiet ilgam laikam, līdz ēka augšāmceļas no gruvešiem. Par to īpašs paldies domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, kurš vienmēr uzsver nepieciešamību saglabāt vēsturiskās vērtības lauku teritorijā un sekmīgi īsteno ieceres. Taurupes pagasts patiešām ir vēsturiski bagāts – no tā plaši pasaulē izskanējis mākslinieka Vilhelma Purvīša vārds; te dzimis Latvijas Republikas Kara ministrs, Latvijas Bruņoto spēku ģenerālis Rūdolfs Bangerskis; te šūpulis kārts četriem brāļiem Blauiem, no kuriem izauga Latvijas brīvības cīnītāji un Lāčplēša ordeņa kavalieri,” spāru svētkos sacīja J. Stafeckis, minēdams tikai nelielu daļu no slaveno taurupiešu vārdiem.

Taurupes muižas klēts ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, finansējumu tās pārbūvei Ogres novada pašvaldība ieguva, iesniedzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) projekta pieteikumu, kas tika iekļauts VARAM rīkojumā “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”.

Projekta kopējās izmaksas ir 900 000 eiro, no tiem 85% ir valsts finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 135 000 eiro.

Taurupes muižas klēts būvprojektu izstrādāja SIA “Arhitektu birojs LOFT”, savukārt šīs ēkas pārbūvi saskaņā ar būvprojektu veic SIA “LAGRON”.

Klēts ēka, kas celta 19. gadsimta pirmajā pusē, atrodas vēsturiskās Taurupes muižas apbūves kompleksā. Pēc Otrā Pasaules kara klēts ēka izmantota kā kopsaimniecības graudu noliktava, 1987. gadā tā atjaunota un pielāgota Taurupes novadpētniecības muzeja vajadzībām. Atjaunoto klēti 1997. gadā nopostīja ugunsgrēks, ēka vairāk nekā 20 gadus stāvējusi neizmantota.

Vēsturiskās Taurupes muižas klēts pārbūves rezultātā tiks atjaunots vietējās nozīmes kultūras piemineklis, sakopjot degradētu vidi un uz Ogres Vēstures un mākslas muzeja krātuvē esošo Vilhelma Purvīša gleznu, vēsturisko materiālu un nemateriālo liecību pamata izveidojot muzeju.