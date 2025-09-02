Taurupes skolas pagalms uzziedējis jaunās krāsās

Skolas pagalms un tās apkārtne ir katras vietas vizītkarte. Tā kā skolai nav aktu zāles, tad rudeņos un pavasaros pagalmā notiek dažādi pasākumi – tiek rīkoti koncerti, izlaidumi un citi svētki. Taurupes pamatskola atrodas skaistā parkā, kuru katru gadu cenšamies atjaunot un uzlabot. Jūnijā skolas tuvumā tika atjaunots arī novadpētniecības muzejs, kuru apmeklē daudzi interesenti. Pie skolas sākotnēji bija izvietoti savu laiku nokalpojuši puķu podi, bet braukšanas ceļa norobežošanai – nelieli laukakmeņi, kas nebija vizuāli pievilcīgi. Ar šī projekta palīdzību vēlējāmies rūpēties par teritoriju un attīstīt to, veidojot gaumīgu, modernu un sakoptu apkārtējo vidi, tās radīšanā iesaistot pašus iedzīvotājus.
Lai uzlabotu skolas apkārtnes vizuālo tēlu un radītu estētisku vidi, projekta ietvaros darba grupa iegādājās astoņus modernus puķu podus, ieklāja tajos drenāžas sietu, keramzītu, kūdras substrātu un melnzemi, pēc tam tika sastādītas krāsainas ledenītes un begonijas. Rezultātā pagalms ieguva košu un sakoptu izskatu. Projektā iegādātie puķu podi būs izmantojami vairākus gadus, tāpēc ka tie izgatavoti no materiāla, kas piemērots temperatūras galējībām, salam vai dedzinošai saulei. Tie kalpos kā galvenais dekoratīvais akcents un ar regulāru kopšanu un augu pārstādīšanu atbilstoši sezonai saglabās savu pievilcību.
Projekta grupas koordinatore pateicas par ieteikumiem projekta tapšanā Ogres novada būvvaldes dizainerei Irisai Janevicai, kā arī par palīdzību projekta realizēšanā Taurupes skolas tehniskajiem darbiniekiem, kā arī skolēnu vecākiem.