Šveicē norisinājās pasaules čempionāts junioriem (U-23), kurā sacensību jaunākie dalībnieki startēja arī U-20 pasaules čempionāta ieskaitē. Latviju pārstāvēja divi juniori - Krists Netlaus un Elvis Veinbergs. Kopējā U-23 vērtējumā labāku rezultātu uzrādīja Netlaus, kurš pēc pirmā brauciena bija devītais, bet otrajā braucienā kļūdījās pašā trases augšdaļā, vairākkārt "nostaigājot" garajās taisnēs, neieguva paātrinājumu, bet tālāk trasē viņam veicās labi un izdevās nodrošināt 11. vietu. Tikmēr Veinbergs pēc pirmā brauciena bija 14. vietā, bet, veicot labu otro braucienu, kopvērtējumā izcīnīja 13. vietu, kas U-20 klasē bija otrais labākais rezultāts, nodrošinot Latvijai sudraba godalgu. Uzvara U-20 klasē vācietim Lūkasam Dāvidam Nidegeram, bet otro vietu Elvis Veinbergs dalīja ar šveicieti Livio Zamermateru. Pērn junioru čempionāta kopējā ieskaitē Netlaus bija 8. vietā, bet Veinbergs - 14. vietā.
Ņemot vērā, ka Pasaules kausa izcīņas nākamajā posmā, kas 30. janvārī notiks Austrijas pilsētā Īglsā, nestartēs Latvijas vadošie skeletonisti - brāļi Tomass un Martins Dukuri, - kuri jau devušies uz Vācijas trasi Altenbergu, lai uzsāktu gatavošanos sezonas nozīmīgākajām sacensībām - pasaules čempionātam, viņu vietā piedalīsies divi mūsu juniori – Krists Netlaus un Elvis Veinbergs.