Ogres novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja amatu un vadītāja vietnieka amatu; Ogres novada Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja amatu un vadītāja vietnieka amatu; Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja un vadītāja vietnieka amatu; Ogres novada Rembates pagasta pārvaldes vadītāja amatu; Ogres novada Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja amatu; Ogres novada Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatu; Ogres novada Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
Bruto atalgojums pārvaldes vadītājam 1200 – 1917 EUR mēnesī, pārvaldes vadītāja vietniekam 1100 – 1647 EUR. Pieteikties amatiem var līdz 18. februārim.
Ogres novada pašvaldība aicina darbā Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas INFORMĀCIJAS SISTĒMU ADMINISTRATORU. Bruto atalgojums 980 – 1287 EUR mēnesī. Pieteikties amatam var līdz 28. februārim.
Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā GALVENO SPECIĀLISTU VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS uz pilnas slodzes darbu, uz nenoteiktu laiku, un GALVENO SPECIĀLISTU IZGLĪTĪBAS METODIKĀ uz pilnu slodzi, uz noteiktu laiku. Bruto atalgojums 1380 EUR mēnesī. Galvenais speciālists vispārējās izglītības jautājumos pieteikties amatam var līdz 15. februārim, galvenais speciālists izglītības metodikā – līdz 23. februārim.
Ogres 1. vidusskola, Zinību ielā 3, aicina darbā SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU uz aizvietošanas laiku 2021./22.m.g. un 2022./23.m.g., strādājot ar 22 2. klases bērniem. Kontaktstundu skaits 16 –18, iespējams darbs pagarinātajā grupā. Aicina darbā MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU 7. – 9. klašu posmā. Un FIZIKAS SKOLOTĀJU 7. – 9. klašu posmā un vidusskolā (2 vakances). Bruto atalgojuma pamatlikme 960 EUR + piemaksas. Pieteikties amatiem var līdz 28. februārim.
Ogres VPII “Zelta sietiņš”,Skolas ielā 13, aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU uz nenoteiktu laiku (0,9 likmes). Bruto atalgojums 924 EUR par 1 darba slodzi. Pieteikties amatam var līdz 3. martam.
Ogres VPII “Riekstiņš”, Nogāzes ielā 6, aicina pieteikties uz IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA amatu (slodze 0,3) un uz PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA amatu (slodze 0,9). Bruto atalgojums izglītības psihologam 830 EUR par 1 darba slodzi, pirmsskolas skolotājam 924 EUR par 1 darba slodzi. Pieteikties amatam var līdz 28. februārim.
Ogres VPII “Dzīpariņš”, Mālkalnes prospektā 25, aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU uz nenoteiktu laiku. Bruto atalgojums 924 EUR par 1 darba slodzi. Pieteikties amatam var līdz 20. februārim.
VPII “Ābelīte” Ogresgala pagastā, Nākotnes ielā 3, aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU un LOGOPĒDU. Bruto atalgojums 924 EUR par 1 darba slodzi pirmsskolas izglītības skolotājam, 830 EUR par 1 slodzi skolotājam logopēdam. Pieteikties amatam var līdz 27. februārim.
Ogres novada Sporta centrs, Skolas ielā 21, aicina darbā SAIMNIECĪBAS PĀRZINI darbam uz nenoteiktu laiku. Bruto atalgojums 900 EUR mēnesī. Pieteikties amatiem var līdz 18. februārim.
Ogres novada Sporta centra Veselības veicināšanas nodaļa (OVeselība) aicina darbā VESELĪBAS VEICINĀŠANAS KONSULTANTU. Bruto atalgojums 1200 EUR mēnesī. Pieteikties amatam var līdz 18. februārim.
Ogres novada Sociālais dienests aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU DARBĀ AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM Ogres novada Sociālā dienesta Atbalsta nodaļā darbam ar ģimenēm un bērniem, Upes prospektā 16. Bruto atalgojums 950,00 – 1000 EUR mēnesī par darba laiku 40 stundas nedēļā. Pieteikties amatam var līdz 28. februārim.
Autotransporta uzņēmums akciju sabiedrība “CATA” aicina darbā AUTOBUSU MAZGĀTĀJU Ogres filiālē. Bruto atalgojums līdz 700 EUR mēnesī. Pieteikties amatam var līdz 28. februārim.
Ogres Mūzikas un mākslas skola, Brīvības ielā 11, aicina darbā SĒTNIEKU/REMONTSTRĀDNIEKU uz pusslodzi. Bruto atalgojums līdz 500 EUR mēnesī. Pieteikties amatam var līdz 24. februārim.
Plašāka informācija par vakancēm: Vakances | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)
