VALSTS PĀRVALDE
Ogres novada pašvaldība aicina darbā centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsultu-iepirkumu speciālistu (bruto mēnešalga no 1000 līdz 1300 eiro) un Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmu administratoru (bruto mēnešalga no 980 līdz 1287 eiro). Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāsūta uz e-pastu . Pieteikšanās informācijas sistēmu administratora amatam līdz 30. martam, juriskonsults-iepirkumu speciālista amatam – līdz 31. martam.
IZGLĪTĪBA
Ogres Basketbola skola aicina darbā direktora vietnieku mācību darbā. Bruto mēnešalga 1170 eiro. CV un pieteikuma vēstule jāsūta uz e-pastu . Pieteikšanās līdz 31. martam.
Ogres 1. vidusskola aicina darbā sākumskolas skolotāju uz aizvietošanas laiku 2021./22.m.g. un 2022./23.m.g., strādājot ar 22 2. klases bērniem; matemātikas skolotāju 7. - 9. klašu posmā; fiziskas skolotāju 7. - 9. klašu posmā un vidusskolā (2 vakances). Bruto atalgojuma pamatlikme 960 eiro. Pretendentam uz e-pastu ogres1vsk@ogresnovads.lv jāsūta īss dzīves apraksts un motivācijas vēstule. Pieteikšanās līdz 30. martam.
Lēdmanes pamatskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju darbam Lēdmanes pamatskolas struktūrvienībā “Krapes skola” Krapes pagastā. Slodze: 0,8 likmes, samaksa par likmi– 872 eiro. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e – pasta adresi un . Pieteikšanās līdz 31. martam.
Ogres VPII “Zelta sietiņš” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz nenoteiktu laiku speciālās izglītības programmas grupā (0.9 likmes). Atalgojums – 924 eiro par slodzi+ 15 % piemaksa pirms nodokļu nomaksas. CV jāsūta uz e-pastu . Pieteikšanās līdz 31. martam.
SOCIĀLĀ/VESELĪBAS APRŪPE
Ogres novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku Sociālo pakalpojumu nodaļā, darba vieta Ikšķilē, Daugavas prospektā 34 (bruto atalgojums 1000 eiro); sociālo darbinieku Sociālās palīdzības nodaļā, darba vieta Ikšķilē, Daugavas prospektā 34 (bruto atalgojums 1000 eiro); mākslas terapeitu Ģimenes atbalsta dienas centrā, darba vieta Ikšķilē, Daugavas prospektā 34 (bruto atalgojums 475 eiro par nepilnu darba laiku (20 stundu nedēļā)); fizioterapeitu Ģimenes atbalsta dienas centrā, darba vieta Ikšķilē, Daugavas prospektā 34 (bruto atalgojums 1220 eiro par pilnu slodzi); informācijas ievadīšanas operatoru, darba vieta Ogrē, Upes prospektā 16 (bruto atalgojums 750 eiro); sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem Atbalsta nodaļā darbam ar ģimenēm un bērniem, darba vieta Ogrē, Upes pr.16 (bruto atalgojums no 950 līdz 1000 eiro); audiologopēdu, darba vieta Ikšķilē, Daugavas prospektā 34 (bruto atalgojums 475 eiromēnesī par nepilnu darba laiku (20 stundu nedēļā)); sociālo darbinieku Sociālo pakalpojumu nodaļā, darba vieta Suntažos un Lauberē (bruto atalgojums 1000 eiro); sociālo rehabilitētāju Specializētajās darbnīcās, darba vieta Ogrē, Upes pr.16 (bruto atalgojums 860 eiro). Pieteikšanās līdz 3. aprīlim. Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas jāsūta uz e-pastu .
KULTŪRAS CENTRS
Ogres novada Kultūras centrs aicina darbā Foto kluba vadītāju uz nepilnu darba slodzi, bruto mēnešalga par nepilnu slodzi 250 eiro, pieteikšanās līdz 1. aprīlim. Aicina darbā santehniķi uz pilnu darba slodzi, bruto mēnešalga no 900 līdz 1093 eiro, pieteikšanās līdz 31. martam. Aicina darbā apkopēju uz pilnu slodzi Ogresgala Tautas namā un apkopēju uz pilnu slodzi darbam Ogres novada Kultūras centrā, bruto mēnešalga 500 eiro, pieteikšanās līdz 31. martam. Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāsūta uz e-pastu .
TERITORIJAS UZKOPŠANA
Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa Zilie kalni attīstības aģentūra aicina pieteikties pretendentus teritorijas uzkopšanas darbiem aģentūras apsaimniekotā kompleksa teritorijā. Bruto atalgojums 500 eiro. Pieteikumi jāsūta uz e-pastu vai pa pastu, adrese Peldu iela 22, Ikšķile. Pieteikšanās līdz 1. aprīlim.
Plašāka informācija par vakancēm: Vakances | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)
Nāc un piesakies!