Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma saņemšanu Birzgales pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Bez iepriekšēja pieteikuma Birzgales iedzīvotāji šajā periodā sūtījumus varēs saņemt arī Ķeguma pasta nodaļā.
Birzgales pasta nodaļā pašlaik ir brīva pasta nodaļas vadītāja vakance, kuru pagaidām nav izdevies aizpildīt.Tāpēc, lai Birzgales iedzīvotājiem nodrošinātu pasta pakalpojumu saņemšanu, pieņemts lēmums no 2021.gada 29.oktobra uz pagaidu periodu, kamēr vakance tiks aizpildīta, mainīt pasta nodaļas darbalaiku.
Birzgales iedzīvotāji pasta pakalpojumus no 29.oktobra varēs saņemt katru darbdienu no plkst.12 līdz 13 vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, Birzgales iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.
Ar pastnieka starpniecību Birzgales iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Birzgales pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Ķeguma pasta nodaļu Rīgas ielā 10, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 17.
Tiklīdz Birzgales pasta nodaļa atsāks darbu ierastajā režīmā, Latvijas Pasts par to nekavējoties informēs iedzīvotājus.
Informāciju sagatavoja Vineta Danielsone, VAS "Latvijas Pasts" Ārējo komunikāciju vadības daļas Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja