Kā skaidroja Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, ir trīs iemesli šādu lēmumprojektu tapšanai.
Pirmkārt, izmaiņas ir saistītas ar nepieciešamību precizēt izglītības iestāžu nosaukumus un to piederību saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā izveidotais Ogres novads apvieno kādreizējos Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus to līdzšinējās administratīvo teritoriju robežās.
Otrkārt, tiek mainīti pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumi, atsakoties no tajos ietvertā vārda “vispārējās”. Saskaņā ar Izglītības likuma regulējumu, pirmsskolas izglītības pakāpē vienīgais iespējamais izglītības veids ir “vispārējā izglītība”, iestādei īstenojot dažādas pirmsskolas izglītības programmas. Līdz ar to no vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumiem izņemams vārds “vispārējās”, mainot to nosaukumus uz “pirmsskolas izglītības iestāde”.
Treškārt, tiek ieviesti Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada 4. martā apstiprinātajos izglītības iestāžu paraugnolikumos balstīti nolikumi, kuros nav liekas detalizācijas. Tādejādi tiks atvieglots Ogres novada pašvaldības domes darbs, jo gadījumos, kad izglītības iestādē notiek nelielas organizatoriskas izmaiņas, nebūs nepieciešams domes lēmums par grozījumiem tās nolikumā.
Izglītības jautājumu komiteja lēma par 19 Ogres novada izglītības iestāžu nosaukumu vai to nolikumu maiņu, un līdzīgi lēmumprojekti tiek gatavoti arī par citām Ogres novada izglītības iestādēm. Informācija par Ogres novada izglītības iestāžu jaunajiem nolikumiem vai nosaukumu maiņu, ja tāda bijusi nepieciešama, tiks publicēta pēc Ogres novada pašvaldības domes sēdes, kas notiks 26. augustā.