Tiek slēgts arī vakcinācijas punkts t/c "Ogres Prestižs"

Tiek slēgts arī vakcinācijas punkts t/c "Ogres Prestižs"

Mainoties pieprasījumam pēc Covid-19 vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas, vakcinācijas procesā tiks ieviestas vairākas izmaiņas – turpināsies vakcinācija ģimenes ārstu praksēs, mājas un izbraukuma vakcinācija, savukārt vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti lielveikalos gan novados, gan galvaspilsētā pakāpeniski noslēgs savu darbību. Lēmums par katra vakcinācijas punkta darbības izmaiņām ir balstīts uz vakcinācijas aktivitātes analīzi konkrētajā pašvaldībā un racionālu resursu plānošanu. 

Primārās vakcinācijas kursu uzsākuši 70,8% Latvijas iedzīvotāju, pabeiguši – 68,38%. Balstvakcināciju veikuši 25,46% Latvijas iedzīvotāju, senioru grupā 60+ balstvakcināciju veikuši  58,7% no tiem, kuriem ir tiesības saņemt balstvakcīnu. To cilvēku vidū, kas primāro vakcināciju pabeiguši līdz 30. jūnijam,74% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši; savukārt to senioru 60+ vidū, kas vakcinējušies līdz 30. jūnijam, 82 % ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši. 

Izbraukuma vakcinācija februārī 

Sadarbībā ar pašvaldībām tiks turpināta izbraukuma vakcinācija apdzīvotās vietās – janvārī tika realizētas 138 izbraukuma vakcinācijas (gandrīz 3000 iedzīvotāju saņēma vakcīnas), savukārt februārī kopumā plānotas 31 izbraukuma vakcinācijas.

Mājas vakcinācija

Turpinās senioru vakcinācija un balstvakcinācija dzīves vietā. Aicinām senioru mājas vakcinācijai pieteikties 8989 vai pie sava ģimenes ārsta.

Vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti

Pakāpeniski līdz marta vidum darbību noslēgs vakcinācijas punkti tirdzniecības centros, kā arī  vakcinācijas centri novados un Rīgā. Lai turpinātu vakcinācijas pakalpojuma pieejamību, šī vakcinācijas forma transformēsies izbraukuma vakcinācijās pašvaldību nodrošinātās telpās, kā arī vakcinācijā divos aptieku tīklos.

Februārī darbību noslēgs vakcinācijas centri Valmieras Kultūras centrā (pēdējā darba diena – 20.02.), Balvu kultūras un atpūtas kompleksā (26.02.), Daugavpils Olimpiskajā centrā (28.02.), Jēkabpils Sporta centrā (28.02.), Salaspils sporta namā (17.02.), Bauskas vakcinācijas punkts (15.02.), Liepājas Latviešu biedrības namā (28.02.), Olaines Kultūras namā (12.02.), Aizkraukles 1.vidusskolas stadiona ēkā (19.02.), Līvānu kultūras centrā (12.02.). Vakcinācijas centri Rīgā – ATTA un Ķīpsalā – darbību noslēdz 15. februārī. Ilgāk darbosies vakcinācijas centri Madonā, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos, Kuldīgā un Alūksnē.

Līdz marta vidum arī vakcinācijas punkti tirdzniecības centros pakāpeniski noslēgs savu darbību: Rīgā kā pirmie darbību noslēgs punkti t/c “Dole”, “SĀGA”, “Galleria Riga” (21.02.), 26.02. –  “Origo” un Imantas tirgus, 27.02. – “Domina”, “Riga Plaza”, 28.02. – Galerija Centrs, 5.03. – “Alfa”, 7.03. – Akropole, savukārt TOP Valdlauči vakcinācija turpināsies VC4 filiālē. 15.02. darbu noslēdza vakcinācijas punkts t/c “Ogres Prestižs”unLiepājas t/c “Lielie logi”, 22.02. darbu noslēgs vakcinācijas punkts Liepājas t/c “XL SALA”, 26.02. – Daugavpils t/c “Aveņu centrs” un “Maxima” Strādnieku ielā, 28.02. – Cēsu t/c “Solo”, bet Daugavpils Ditton namā vakcinācijas process turpināsies.

Pieteikties vakcinācijai var:

-Vietnē www.manavakcina.lv, ja personai ir internetbankas pilnā versija un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

-Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

-Pie sava ģimenes ārsta.

Informāciju sagatavoja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa.

