Meža parka izveide tiek realizēta, pateicoties LEADER finansējumam un 2021. gada augustā ir noslēgusies projekta pirmā kārta, kurā tika uzstādītās 4 nojumes ar galdu un soliem un ierīkots gājēju tiltiņš pāri grāvim, kas savieno taciņas no Meža ielas ar Griguļu mežu.
Projekts realizēts, izmantojot vietējās rīcības grupas biedrības “Zied zeme” projektu konkursā piesaistīto finansējumu. Kā arī būtisku ieguldījumu projekta realizācijā sniedza UCENI SIA, kas 2020. gadā izbūvēja nepieciešamo ceļa posmu no Meža ielas un jaunas gājēju taciņas līdz pat uzstādītajam tiltiņam.
Papildus jau uzstādītajām nojumēm, tiks uzstādīti spēļu elementi un attīstīts labiekārtotais taciņu tīkls pa Griguļu mežu. Taču ikviens ir aicināts piedalīties meža parka izveidē, jo jau vairākus gadus pavasarī Lielās talkas ietvaros, Griguļu mežā norisinās sakopšanas darbi, lai radītu piemērotāku un tīrāku vidi atpūtai brīvā dabā visiem iedzīvotājiem.
Biedrība Izaugsmei un attīstībai ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Lielvārdes meža parka izveide ar nojumēm svinību rīkošanai” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000011 ir uzstādījusi 4 nojumes ar galdu un soliem un izbūvējusi tiltiņu piekļūšanai teritorijā.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit: