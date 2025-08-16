Sestdiena, 16.08.2025 14:28
Piektdiena, 15. augusts, 2025 20:29

Tiesa ar pagaidu noregulējumu liek Ogres domei nodrošināt proporcionālu deputātu pārstāvniecību komitejās

Tiesa ar pagaidu noregulējumu liek Ogres domei nodrošināt proporcionālu deputātu pārstāvniecību komitejās
Foto: Ogres novads
Administratīvā rajona tiesa ir apmierinājusi Ogres novada domes opozīcijas deputātu pieteikumu par pagaidu noregulējumu lietā, kas skar proporcionalitātes principa ievērošanu pastāvīgo komiteju sastāvā, aģentūru LETA informēja partijas kustība "Par" pārstāvis Miks Celmiņš.
Lieta tika ierosināta pēc piecu opozīcijas deputātu - Santas Ločmeles ("Par!"), Ulda Skudras ("Par!"/JKP), Kārļa Avotiņa ("Par"/JKP), Jāņa Siliņa (JV) un Kārļa Ansona (LRA) - pieteikuma, kurā tiek apstrīdēts lēmums par pastāvīgo komiteju sastāvu.

Deputāti uzskata, ka domes vadība prettiesiski palielinājusi savas partijas pārstāvniecību komitejās par sešām vietām, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto proporcionalitātes principu. Rezultātā pārējiem deputātiem, tostarp opozīcijai, ir liegta likumīga un līdzvērtīga iespēja pārstāvēt vēlētājus domes komiteju darbā, uzskata pieteicēji.

Pēc opozīcijas pieprasījuma 9.jūlijā sasauktajā ārkārtas sēdē tika rosināts pārkāpumu novērst ārpustiesas ceļā, taču domes vairākums priekšlikumu noraidīja.

Tiesa piektdien uzdevusi domei trīs nedēļu laikā pieņemt jaunu lēmumu par komiteju sastāvu, nosakot kopējo vietu sadalījumu tādu, kurā Nacionālajai apvienībai būtu 22 vietas, Latvijas Reģionu apvienībai septiņas, kustībai "Par" un Jaunajai konservatīvajai partijai - sešas, bet Vidzemes partijai un "Jaunajai vienotībai" - katrai pa četrām vietām, aģentūru LETA informēja kustības "Par" pārstāvis.

Iepriekš domei bija uzdots līdz 6.augustam iesniegt paskaidrojumus tiesai. Pagaidām ir izšķirts tikai jautājums par pagaidu noregulējumu, bet lieta pēc būtības vēl nav skatīta.

