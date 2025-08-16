Tiesa ar pagaidu noregulējumu liek Ogres domei nodrošināt proporcionālu deputātu pārstāvniecību komitejās

Deputāti uzskata, ka domes vadība prettiesiski palielinājusi savas partijas pārstāvniecību komitejās par sešām vietām, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto proporcionalitātes principu. Rezultātā pārējiem deputātiem, tostarp opozīcijai, ir liegta likumīga un līdzvērtīga iespēja pārstāvēt vēlētājus domes komiteju darbā, uzskata pieteicēji.
Pēc opozīcijas pieprasījuma 9.jūlijā sasauktajā ārkārtas sēdē tika rosināts pārkāpumu novērst ārpustiesas ceļā, taču domes vairākums priekšlikumu noraidīja.
Tiesa piektdien uzdevusi domei trīs nedēļu laikā pieņemt jaunu lēmumu par komiteju sastāvu, nosakot kopējo vietu sadalījumu tādu, kurā Nacionālajai apvienībai būtu 22 vietas, Latvijas Reģionu apvienībai septiņas, kustībai "Par" un Jaunajai konservatīvajai partijai - sešas, bet Vidzemes partijai un "Jaunajai vienotībai" - katrai pa četrām vietām, aģentūru LETA informēja kustības "Par" pārstāvis.
Iepriekš domei bija uzdots līdz 6.augustam iesniegt paskaidrojumus tiesai. Pagaidām ir izšķirts tikai jautājums par pagaidu noregulējumu, bet lieta pēc būtības vēl nav skatīta.