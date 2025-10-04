Tiesa noraida Ogres novada domes blakussūdzību un uzliek nodrošināt deputātu proporcionalitāti domes komitejās

Ogres novada dome iesniedza blakussūdzību saistībā ar pagaidu noregulējumu par proporcionalitātes principa ievērošanu pastāvīgo komiteju sastāvā, taču ceturtdien tiesa noraidīja Ogres novada domes blakussūdzību un atstāja negrozītu iepriekšējo lēmumu, ar kuru noteikta proporcionalitāte komiteju sastāvā.
Tiesa bija izskatījusi opozīcijas "Kustības Par", Jaunās konservatīvās partijas (JKP), Latvijas Reģionu apvienības un "Jaunās vienotības" deputātu Santas Ločmeles, Ulda Skudras, Kārļa Avotiņa, Jāņa Siliņa un Kārļa Ansona pieteikumu, kas apstrīdēja 27.jūnija domes lēmumu, norādot, ka domes vadība palielinājusi savu pārstāvniecību komitejās par sešām vietām, ierobežojot opozīcijas iespējas pilnvērtīgi pārstāvēt vēlētājus.
Opozīcija 9.jūlijā pieprasīja ārkārtas domes sēdi, lai pārkāpumu novērstu ārpustiesas kārtībā, taču koalīcija, kuru vada Egils Helmanis (NA), šo priekšlikumu noraidīja.
Tiesa atstāja negrozītu iepriekšējo nolēmumu, kas paredz domei pieņemt jaunu lēmumu par pastāvīgo komiteju sastāvu, ievērojot proporcionalitāti, kad Nacionālajai apvienībai ir 22 vietas, Latvijas Reģionu apvienībai - septiņas vietas, "Kustība Par", JKP - sešas vietas, Vidzemes partijai - četras vietas, "Jaunajai vienotībai" - četras vietas komitejās.