Normatīvā akta paskaidrojuma rakstā pašvaldība norāda, ka Administratīvā apgabaltiesa savā 2.oktobra lēmumā nekonstatē, ka Administratīvās rajona tiesas 15.augusta lēmums varētu jebkādā veidā ierobežot domes tiesības komiteju veidošanā, kā tas noteikts Pašvaldību likumā, bet tas norāda uz nepieciešamību pārveidot komiteju sastāvu tā, lai neviens deputāts netiktu diskriminēts.
Pašvaldības ieskatā, ja komiteju sastāvos piedalītos visi deputāti, sabiedrība varētu būt droša, ka lēmumu sagatavošanā tiek ņemtas vērā visu vēlētāju intereses, ne tikai atsevišķu personu intereses. Tas stiprinātu sabiedrības uzticēšanos pašvaldības komiteju darbam un viennozīmīgi mazinātu risku, ka komitejas tiktu uztvertas kā "slēgtas" vai šauras grupas.
Pašvaldības nolikuma grozījumu izstrādes mērķis esot nodrošināt efektīvāku Ogres novada pašvaldības pārvaldību, palielinot visu pastāvīgo komiteju sastāvu līdz 23 deputātiem, tādējādi pilnībā novēršot jebkādas šaubas par deputātu vienlīdzīgu un proporcionālu pārstāvniecību.
Palielinot komiteju sastāvu līdz visiem deputātiem, tiek nodrošināts labāk izdiskutēts un sabiedrībai atvērtāks lēmumu sagatavošanas process. Šādi tiek novērsta situācija, kad atsevišķi deputāti nevar savlaicīgi ietekmēt lēmumu sagatavošanu izskatīšanai domes sēdēs, teikts paskaidrojuma rakstā.
Ņemot vērā, ka jau šobrīd deputāti aktīvi iesaistās gandrīz visu komiteju darbā, arī to komiteju darbībā, kuru sastāvā viņi nav ievēlēti, šādu izmaiņu veikšana ne tikai sekmēs pašvaldības darba efektivitāti un pieejamību iedzīvotājiem, bet arī atbildīs faktiskajai komiteju darba norisei šobrīd, uzskata pašvaldība.
Līdz ar to Ogres novada pašvaldības domes darbs kļūs saprotamāks, iekļaujošāks un efektīvāks, novēršot jebkāda veida iespējamās domstarpības par deputātu tiesībām darbam komiteju darbā, norādīts paskaidrojuma rakstā.
Pašvaldība uzskata, ka komiteju sastāva palielināšana ir tiešs risinājums tiesas norādītajai problēmai par vienlīdzīgu un proporcionālu deputātu līdzdalību. Tas mazina risku, ka dome nākotnē atkal nonāks tiesvedībā.
Pašvaldība norāda, ka noteikumiem nav fiskālas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo tas iekļaujas pašvaldības administratīvajām izmaksām paredzētajā finansējumā.
Kā vēstīts, Administratīvā apgabaltiesa ir noraidījusi Ogres novada domes blakussūdzību un uzdevusi nodrošināt deputātu proporcionalitāti domes komitejās.
Ogres novada dome iesniedza blakussūdzību saistībā ar pagaidu noregulējumu par proporcionalitātes principa ievērošanu pastāvīgo komiteju sastāvā, taču tiesa noraidīja Ogres novada domes blakussūdzību un atstāja negrozītu iepriekšējo lēmumu, ar kuru noteikta proporcionalitāte komiteju sastāvā.
Tiesa bija izskatījusi opozīcijas "Kustības Par", Jaunās konservatīvās partijas (JKP), Latvijas Reģionu apvienības un "Jaunās vienotības" deputātu Santas Ločmeles, Ulda Skudras, Kārļa Avotiņa, Jāņa Siliņa un Kārļa Ansona pieteikumu, kas apstrīdēja 27.jūnija domes lēmumu, norādot, ka domes vadība palielinājusi savu pārstāvniecību komitejās par sešām vietām, ierobežojot opozīcijas iespējas pilnvērtīgi pārstāvēt vēlētājus.
Opozīcija 9.jūlijā pieprasīja ārkārtas domes sēdi, lai pārkāpumu novērstu ārpustiesas kārtībā, taču koalīcija, kuru vada Egils Helmanis (NA), šo priekšlikumu noraidīja.
Tiesa atstāja negrozītu iepriekšējo nolēmumu, kas paredz domei pieņemt jaunu lēmumu par pastāvīgo komiteju sastāvu, ievērojot proporcionalitāti, kad Nacionālajai apvienībai ir 22 vietas, Latvijas Reģionu apvienībai - septiņas vietas, "Kustībai Par"/ JKP - sešas vietas, Vidzemes partijai - četras vietas, "Jaunajai vienotībai" - četras vietas komitejās.