Tiešsaistes sarunu cikls par vakcināciju pret Covid-19 - eskpertu atbildes uz iedzīvotāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Omikrona izplatību un vakcināciju. Rīt, 28. janvārī no plkst. 11:00 līdz 11:30 notiks tiešsaistes sarunu cikla par vakcināciju pret Covid-19 tiešraide. Žurnālista Anša Bogustova vadībā uz iedzīvotāju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par omikrona izplatību un vakcināciju atbildēs RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja prof. Juta Kroiča, ģimenes ārste, RSU Morfoloģijas katedras pasniedzēja Gundega Skruze-Janava un PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāja Dace Žentiņa.

Apkārt redzams, ka omikronu visi pārslimo kā iesnas. Vai nav labāk izslimot nevis vakcinēties trešo reizi, jo tad imunitāte būs labāka? Drīz jāiet uz 3.poti – vai vispār tagad, kad apkārt plosās vīruss, to vajag darīt? Kura vakcīna ir vislabākā pret omikronu? Vai delta paveids, kas bija smagāks, ir vispār pazudis? Drīz jāiet uz 3.poti – vai vispār tagad, kad apkārt plosās vīruss, to vajag darīt? Vakcinācijas projekta nodaļā ik dienu ienāk visdažādākie jautājumi par vakcināciju pret Covid-19, tāpēc tiešsaistes sarunu ciklā medicīnas jomas eksperti turpina un turpinās uz tiem sniegt atbildes.


NVD Vakcinācijas projekta nodaļa sadarbībā ar Veselības ministriju VM Facebook profilā, NVD Vakcinācijas projekta Facebook profilā turpina īpašu tiešsaistes sarunu ciklu ar vadošajiem nozares ekspertiem par vakcināciju pret Covid-19. Pēc tiešraides visi video ir pieejami Veselības ministrijas mājaslapā un FB profilā. Tradicionāli jautājumus kviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem par vakcināciju, ir aicināts iesūtīt tos kā vēstuli (FB Messenger) Veselības ministrijas Facebook profilā.

Informāciju sagatavoja Inga Vasiļjeva, Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve

