Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 09:05

Tiešsaistes diskusija ar uzņēmējiem par uzņēmējdarbības attīstību Lielvārdes novadā

lielvarde.lv
Tiešsaites diskusija ar uzņēmējiem par uzņēmējdarbības attīstību Lielvārdes novadā
Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 09:05

Tiešsaites diskusija ar uzņēmējiem par uzņēmējdarbības attīstību Lielvārdes novadā

lielvarde.lv

Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību aicina uzņēmējus 2021.gada 18.maijā, plkst.18.00 uz tiešsaites diskusiju, kuras laikā pārrunāsim uzņēmējdarbības attīstības iespējas novadā un citus aktuālos jautājumus.

Diskusijas laikā paredzēts pārrunāt:-Iespējamais atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un sadarbība ar pašvaldību;
-Nepieciešamais atbalsts ārkārtas situācijas seku mazināšanai;
-Administratīvi teritoriālās reformas ietekme;
-Lielākie 2021.gadā plānotie pašvaldības darbi.


Diskusijā piedalīsies:

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja un administrācijas pārstāvji;
Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības pārstāvji

Tikšanās norisināsies tiešsaistē 18.maijā plkst.18.00-20.00

Lūdzu pieteikt dalību pie Indras Lejas (tel.29356923, ). Saite dalībai tiks nosūtīta pēc reģistrācijas.

