Diskusijas laikā paredzēts pārrunāt:-Iespējamais atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un sadarbība ar pašvaldību;
-Nepieciešamais atbalsts ārkārtas situācijas seku mazināšanai;
-Administratīvi teritoriālās reformas ietekme;
-Lielākie 2021.gadā plānotie pašvaldības darbi.
Diskusijā piedalīsies:
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja un administrācijas pārstāvji;
Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības pārstāvji
Tikšanās norisināsies tiešsaistē 18.maijā plkst.18.00-20.00
Lūdzu pieteikt dalību pie Indras Lejas (tel.29356923, ). Saite dalībai tiks nosūtīta pēc reģistrācijas.