"Naudas summu apķīlāšana bankas kontā ir viens no ikdienas saziņā biežāk sastopamajiem gadījumiem, kas izraisa pastiprinātu interesi un rada ļoti daudz jautājumu parādniekiem. Tostarp tiesu izpildītājiem tiek jautāts, kāpēc kontā nav saglabāta piekļuve noteiktiem pabalstiem? Kāpēc tiesu izpildītājam pašam nav iespējams pārliecināties dažādās datu bāzēs, kādas summas parādnieks saņem ik mēnesi? Pēdējo pāris nedēļu laikā ļoti aktuāls bijis jautājums par Covid-19 vienreizējā ģimenes pabalsta 500 eiro apmērā par katru bērnu saņemšanu situācijā, kad ir nenokārtotas parādsaistības. Uz visiem šiem un arī citiem jautājumiem par piedziņas procesu iedzīvotāji varēs saņemt atbildi," informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka.
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome konsultācijas sniegs visas dienas garumā, no pulksten 9.00 līdz 17.00:
1) telefoniski pa tālruņa numuriem 67290005, 67294005, 67290006;
2) elektroniski e-pastā: ;
3) rakstot ziņu WhatsApp uz numuru 27840355;
4) sociālajā tīklā Facebook šeit:
Tāpat konsultācijas telefoniski būs iespējams saņemt visu tiesu izpildītāju birojos. Tiesu izpildītāju kontaktinformācija atrodama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv sadaļā Zvērināti tiesu izpildītāji šeit:
Tiesu izpildītāju dienas ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gadā aizsākta iniciatīva. To mērķis ir sniegt plašāku informāciju par tiesu izpildītāju darbu Latvijā un dot iespēju cilvēkiem bez maksas saņemt juridiskās konsultācijas parādu atmaksas jautājumos.
Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir tiesu izpildītāju pārstāvības institūcija, kuras pienākums ir rūpēties par nozarē strādājošo profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.