Projekta ietvaros tiks uzlabota kultūras pakalpojumu infrastruktūra, izvietojot Taurupes pagasta Novadpētniecības muzeju par pagasta brīvības cīnītājiem, kā arī par novadnieku, latviešu vecmeistaru, klasiskās glezniecības un mākslas pamatlicēju Latvijā prof. V. Purvīti un viņa daiļradi.
Taurupes muižas klēts ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
Projekta kopējās izmaksas ir 900 000 eiro, 85% ir valsts finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 135 000 eiro.