Ministru kabinets 2021. gada 1. jūnijā apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu", ka ietvaros ir piešķirts finansējums Ogres novada pašvaldības projekta pieteikumam – “Taurupes muižas klēts pārbūve".

Projekta ietvaros tiks uzlabota kultūras pakalpojumu infrastruktūra, izvietojot Taurupes pagasta Novadpētniecības muzeju par pagasta brīvības cīnītājiem, kā arī par novadnieku, latviešu vecmeistaru, klasiskās glezniecības un mākslas pamatlicēju Latvijā prof. V. Purvīti un viņa daiļradi.



Taurupes muižas klēts ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Projekta kopējās izmaksas ir 900 000 eiro, 85% ir valsts finansējums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 135 000 eiro.

