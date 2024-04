Tiks likvidēta Lēdmanes pamatskolas struktūrvienība "Krapes skola"

Lēdmanes pamatskolas teritoriālajā struktūrvienībā “Krapes skola” šobrīd mācās 10 bērni pirmsskolas izglītības programmā un 13 izglītojamie pamatizglītības pirmā posma (1-6. klase) programmā: 1. klasē - 2 izglītojamie, 2. klasē - 2 izglītojamie, 3. klasē - 4 izglītojamie, 4. klasē 3 - izglītojamie, 5. klasē - 0 izglītojamie, 6. klasē - 2 izglītojamie. No Krapes skolas skolēniem 20 deklarēti Ogres novadā, no tiem 13 dzīvo Ogrē, 4 Krapes pagastā un pa vienam - Rembates, Lēdmanes pagastā un Lielvārdes pilsētā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 19. punktu - izglītojamo var iekļaut apvienotajā klasē vispārējās pamatizglītības programmas apguvei, nodrošinot, ka apvienotajā klasē ir izglītojamie no ne vairāk kā divām secīgām klasēm no 1. līdz 6. klasei.

Šobrīd Lēdmanes pamatskolas struktūrvienībā “Krapes skola” situācija ir šāda: 1.- 3. klasē apvienotas trīs klases – kopā 8 izglītojamie, 1. klasē – 2 izglītojamie, 2. klasē – 2 izglītojamie, 3. klasē - 4 izglītojamie (1 izglītojamais ir no Aizkraukles novada, Skrīveru pagasta); 4.-6. klasē apvienotas divas klases – kopā 5 izglītojamie, 4. klasē – 3 izglītojamie, 6.klasē – 2 izglītojamie.

Tā kā Lēdmanes pamatskolas Krapes teritoriālajā struktūrvienībā “Krapes skola” apvienotajās klasēs ir ļoti neliels skolēnu skaits, vienā apvienotajā klasē ir apvienotas trīs klases, un mācību iestādē ir ierobežoti pedagoģiskie resursi mācību programmas apguves nodrošināšanai, 2021./2022. mācību gadā Krapes skolas izglītojamie tika vesti uz Lēdmanes pamatskolu, lai apgūtu vairākus mācību priekšmetus - 6. klasē Latvijas un pasaules vēsturi (1 reizi nedēļā), 4.-6. klasē krievu valodu (2 reizes nedēļā). Kopumā 4.-6. apvienoto klasi uz Lēdmanes pamatskolu ved 3 reizes nedēļā.

Lēdmanes pamatskolas Krapes filiālē mācību procesa nodrošināšanai trūkst pedagogu, ir vairākas pedagogu vakances: pirmsskolas grupā sports 2 stundas un 4 pirmsskolas stundas, datorika 4.-6. apvienotā klasē 1 stunda, krievu valodā vakancē ir 2 stundas un to māca uz vakances aizvietošanas pamata; angļu valodu māca studente no Liepājas Universitātes vienu nedēļu klātienē, vienu nedēļu attālināti (tiešsaistē).

Šobrīd mācību process ir ļoti sadrumstalots, mazā izglītojamo skaita un nelielā stundu skaita dēļ nav iespējams piesaistīt kvalificētus pedagogus, līdz ar to netiek nodrošināta kvalitatīva izglītība.

Ņemot vērā šos faktorus, deputāti nolēma likvidēt Lēdmanes pamatskolas teritoriālo struktūrvienību “Krapes skola”, attiecīgi veicot izmaiņas Lēdmanes pamatskolas nolikumā.