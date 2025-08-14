Ceturtdiena, 14.08.2025 14:30
Trešdiena, 13. augusts, 2025 08:34

Tiks nodrošināti papildu vilcienu reisi nokļūšanai Aglonā

Tiks nodrošināti papildu vilcienu reisi nokļūšanai Aglonā
Publicitātes foto
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” informē, ka ir saskaņoti papildu vilcienu reisi, nodrošinot pasažieriem iespēju ar vilcienu nokļūt uz un no Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā:

  • 14. augustā tiek norīkots vilciens Nr. 726 plkst. 14.01 no Rīgas uz Aglonu – Ogrē 14.35;
  • 15. augustā tiek norīkots vilciens Nr. 725 plkst. 16.40 no Aglonas uz Rīgu – Ogrē 19.57.
Vilcienu kustības saraksts
