Ja pēc zvana ģimenes ārstam iedzīvotājs uzzina, ka viņa ģimenes ārsts nav vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs, tad:
-daļa ģimenes ārstu veiks reģistrēšanu, bet nodos informāciju par pieteikumiem tālāk vakcinācijas procesa organizēšanai,
- pārējie ģimenes ārsti aicinās iedzīvotājus virs 70 gadiemzvanīt uz vakcinācijas reģistrācijas bezmaksas tālruni 8989 vai, ja iespējams, reģistrēties www.manavakcina.lv,
- abos iepriekš minētajos gadījumos dati tiks izmantoti tam, lai sazinātos ar iedzīvotāju un noteiktā brīdī uzaicinātu iedzīvotāju vakcinēties iespējami tuvu iedzīvotāja norādītajai teritorijai.
Ņemot vērā, ka šajā brīdī maksimāli svarīgi nodrošināt iedzīvotāju virs 70 gadiem vakcināciju, Veselības ministrija lūdz šajās un turpmākajās dienās bezmaksas tālruni 8989 izmantot tikai tiem iedzīvotājiem, kas ir vecumā virs 70 gadiem, lai iegūtu informāciju par viņu vakcinācijas vēlmi, jo tieši pa šo tālruni savai vakcīnai var pieteikties tie mērķa grupas iedzīvotāji, kuru ģimenes ārsti nav vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji.
Reģistrēšanu un pēc tam arī vakcināciju šobrīd nodrošinās kopumā 504 no visām 1266 ģimenes ārstu praksēm, jo tās ir reģistrētas kā vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji. Tie ģimenes ārsti, kas līdz šim nav bijuši vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, var pieteikties NVD, lai uzsāktu arī vakcinācijas pakalpojumu sniegšanu.
Līdz ar to šobrīd vakcinācijas procesa organizēšana paralēli sociālās aprūpes centru iedzīvotāju un darbinieku vakcinācijai pāriet nākamajā posmā, un pēc prioritāro grupu saraksta nākošos vakcinēs iedzīvotājus vecumā virs 70 gadiem, sākot ar gados vecākajiem. Latvijā kopumā vecumā virs 70 gadiem ir vairāk nekā 187000 iedzīvotāju, līdz marta beigām plānots vakcinēt vairāk kā 57000 iedzīvotājus vecuma grupā virs 70 gadiem, ņemot vērā esošo vakcīnu piegādes plānu.
Jau šobrīd vietnē www.manavakcina.lv un pa bezmaksas tālruni 8989 savu vēlmi vakcinēties reģistrējuši vairāk nekā 28400 iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem, no tiem gandrīz13 300 ir vecumā virs 70 gadiem. Tie, kas jau reģistrējušies, pavisam drīz saņem uzaicinājumu uz vakcinācijas vietu.
Vakcinācija pret Covid-19 ir brīvprātīga. Tai pat laikā maksimāli ātri vakcinējot vairumu sabiedrības, ir pamats atgriezties ierastajā dzīves ritmā bez ievērojamiem ierobežojumiem, ņemot vērā pētījumos balstītu imunitātes veidošanos.Vakcinācijas kārtība tiek plānota pēc prioritāro grupu principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta.
Informāciju sagatavoja:Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs