Lūgums nenovietot automašīnas būvobjektā un priekšā iebraucamajiem ceļiem.
Darbus veic: Piegādātāju apvienība SIA "ASFALTBŪVE" un SIA "Ķekava-PMK".
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Mārcis Rezgals, tel. 27764018
Informējam, ka laika posmā no 10.05.2021. līdz 12.05.2021. tiks veikti Ogres ielas asfaltēšanas darbi un satiksme ielā tiks slēgta.
