Ceturtdiena, 22.01.2026 16:24
Austris, Vincents
Ceturtdiena, 22.01.2026 16:24
Austris, Vincents
Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 14:50

Tikšanās ar Elitu Veidemani Ogres Centrālajā bibliotēkā pārcelta uz 20. februāri

ogresnovads.lv
Tikšanās ar Elitu Veidemani Ogres Centrālajā bibliotēkā pārcelta uz 20. februāri
Foto: OCB
Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 14:50

Tikšanās ar Elitu Veidemani Ogres Centrālajā bibliotēkā pārcelta uz 20. februāri

ogresnovads.lv

Ogres Centrālajā bibliotēkā 23. janvārī plānotā tikšanās ar žurnālisti, publicisti, grāmatas “Pērļu zvejnieki. Raimonds Pauls un Jānis Peters” autori Elitu Veidemani nenotiks.

Tikšanās ar Elitu Veidemani notiks 20. februārī plkst. 17.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē.

Visi interesenti laipni aicināti! Ieeja pasākumā – bez maksas.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?