Tikšanās ar Elitu Veidemani notiks 20. februārī plkst. 17.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē.
Visi interesenti laipni aicināti! Ieeja pasākumā – bez maksas.
Ogres Centrālajā bibliotēkā 23. janvārī plānotā tikšanās ar žurnālisti, publicisti, grāmatas “Pērļu zvejnieki. Raimonds Pauls un Jānis Peters” autori Elitu Veidemani nenotiks.
Tikšanās ar Elitu Veidemani notiks 20. februārī plkst. 17.00 Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē.
Visi interesenti laipni aicināti! Ieeja pasākumā – bez maksas.